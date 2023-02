El kirchnerismo se prepara para llevar a las calles el reclamo contra la “proscripción” de Cristina

escuchar

Anoche el kirchnerismo irrumpió con fuerza en la mesa electoral del Frente de Todos y planteó “un plan de acción que rompa la proscripción” de Cristina Kirchner. Durante la reunión en la sede del PJ de la calle Matheu, un grupo de referentes propuso incluso “crear una comisión” para convencerla de que sea la candidata a Presidenta y revea su decisión de no postularse “a nada”.

En esa línea es posible que ese reclamo se plasme en la calle en dos ocasiones durante marzo. En especial después de que en diciembre pasado, tras la condena en la causa Vialidad, no hubo manifestaciones populares. Eso se debió, primero, a que desde el entorno de la vicepresidenta se buscó evitar que el día del fallo la gente saliera a la calle en un clima de enojo, dijeron en el kirchnerismo. Después se programó una movilización popular para el lunes 12, cuando se realizaría un encuentro del grupo de Puebla en el CCK sobre “lawfare”, pero terminó suspendiéndose por el cuadro de Covid de Cristina. Reprogramado por segunda vez para el 19, tras la victoria de la selección de fútbol en Qatar 2022 un día antes, se pospuso finalmente para marzo.

El jueves 9 de marzo se conocerán los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad, en la que se le impuso a la vicepresidenta una condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos y en el oficialismo hablan de una posible demostración de apoyo a la vicepresidenta el sábado 11 en Avellaneda. Podría ser un acto o un plenario abierto. Fue precisamente en la localidad gobernada por Jorge Ferraresi donde la exmandataria se mostró en un acto por última vez.

Cerca suyo no lo descartan, pero aseguran que “hasta ahora no hay nada” y aluden a que en esa fecha siempre se hace un acto para conmemorar la llegada al poder del expresidente Héctor Cámpora. No son pocos los que consideran que se trata de la ocasión ideal para empezar a plasmar en las calles el plan de “des-proscripción”.

El 24 de marzo

En el oficialismo hay quienes también hacen alusión a lo que puede suceder el próximo 24 de marzo, en especial porque, sostienen, “fue la propia Cristina la que impuso la fecha en la agenda”, en referencia a sus dichos en el acto de Avellaneda de diciembre pasado.

“Una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, cuando se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias, los argentinos nos lo merecemos”, dijo Kirchner.

La frase venía tras la referencia a su situación en el caso de la causa Vialidad. El fallo no está firme, por lo que la técnicamente la proscripción que sostiene el kirchnerismo no existe, pero en el relato político del oficialismo es un hecho.

Cristina Kirchner durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda

Así también lo remarcaron en las últimas horas en el documento que salió de la reunión de la mesa electoral del Frente de Todos. Titulado: “Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar”, fue en línea con los carteles que se vieron en la antesala de la reunión de la calle Matheu, en la sede del PJ. “¡Proscripción un carajo!”, rezaba un cartel firmado por “La patria es el otro”. “Con proscripción no hay democracia”, decía otro.

Cerca de Kirchner son contundentes a la hora de descartar la posibilidad de que ella hable ese día, como trascendió. “Eso es imposible”, resumen y aluden a la connotación que tiene el día en el marco de la conmemoración del día del golpe militar de 1976.

También se alejan con vehemencia de la posibilidad de que algo vinculado a la proscripción sea la consigna del día. “Cada año la consigna la ponen los organismos de derechos humanos y nadie interviene en eso”, dicen. Ubican sí, la posibilidad de que las consignas sobre la proscripción de Kirchner estén en las banderas o pancartas que acompañen a la movilización que La Cámpora realiza todos los años, desde 2017, entre la exESMA y la Plaza de Mayo.

El día tendrá, eventualmente, un detalle no menor: Alberto Fernández podría no estar en el país en esa fecha. Entre ese día y el siguiente, en Santo Domingo, República Dominicana, se realizará la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.