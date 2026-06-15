Solo en Off | Karina Milei y Patricia Bullrich volvieron a festejar, pero sin foto y, sobre todo, sin Adorni

En la semana en la que volvió a enfrentarse con el complicado jefe de gabinete Manuel Adorni, Patricia Bullrich quiso evitar un festejo desmedido de su cumpleaños número 70. Pero, finalmente, a la sobria celebración con torta y velitas, el jueves en su despacho del Senado, y a un festejo similar en la reunión de mesa política, en Casa Rosada, le siguió un tercer ágape, esta vez un poco más amplio, en la tarde del sábado en un hotel del barrio de Congreso. Estuvo allí, como invitada estelar, nada menos que Karina Milei, como para demostrar que lo pasado pisado, y que a pesar de su insistencia para que el jefe de gabinete decida salir del Gobierno, las relaciones con El Jefe siguen en buenos términos.

“Karina estaba invitada desde antes del último conflicto con Adorni”, contaban allegados a Bullrich, que antes de la reunión de mesa política había tildado de “omisión ética” la confesión de Adorni ante el periodista José Del Rio en LN+, cuando dijo haber ahorrado “en negro” medio millón de dólares, invertidos luego en cripto monedas.

Karina Milei y Patricia Bullrich en el estreno de la obra ¿Qué Somos? donde actuaba Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich Gerardo Viercovich

“Ella le trajo un regalito. Se quedó como dos horas y no hablaron nada de Adorni”, se apuró a aclarar otro de los referentes cercanos a la senadora que fue testigo del intercambio. Llegada junto a la presidenta del bloque de legisladores porteños Pilar Ramírez, a quien muchos ven como su candidata a jefa de gobierno en la ciudad, Karina Milei se sumó pasadas las siete de la tarde al cantito de feliz cumpleaños, del que participaron –en dos tandas-familiares de Bullrich, y dirigentes políticos cercanos y “un poco más que compañeros de trabajo”, como Eduardo Amadeo, Silvana Giúdici, Juan Pablo Arenaza y Diego Valenzuela, y algunos ausentes con aviso como Sabrina Ajmechet y Damián Arabia, ambos de viaje.

Al no hablar de Adorni, Bullrich y Karina Milei evitar aguar la fiesta, y dejar en claro que desde hace rato tienen posturas distintas en relación al caso. Mientras la secretaria general de la Presidencia es una de los principales sostenes de la continuidad del exvocero presidencial, la exministra de Seguridad sostiene que la continuidad de Adorni la hace un daño considerable a la imagen del Gobierno. “A ninguna de las dos le conviene pelearse”, afirmó otro bullrichista con tono pragmático.

Monzó busca el sueño imposible: la unidad Macri-Massa

Dolido con algunos de sus ex compañeros de Pro por “avalar” como funcionarios al gobierno de Javier Milei, Emilio Monzó continúa “hablando con todos” en su difícil pelea para lograr la conformación de una opción electoral de centro, equidistante del kirchnerismo y de La Libertad Avanza. En sus charlas con dirigentes de distintas tribus, el extitular de la Cámara de Diputados les plantea una idea, a esta altura, casi revolucionaria: la unidad de dos dirigentes “centristas” con los que tiene diálogo permanente: nada menos que Mauricio Macri y Sergio Massa.

Ante propios y extraños, el ex ministro porteño aclara que el mayor problema para juntarlos es, lisa y llanamente, que el expresidente y el exministro de Economía “no se pueden ver”, un obstáculo casi insalvable a la hora de las alianzas políticas.

Mauricio Macri y Sergio Massa en el Foro de Davos en 2016 LA NACION

“Los dos son políticos de centro, el tema son los extremos de los que ninguno de los dos se puede soltar”, cuentan cerca del ex diputado, que se juntó con Macri hace dos semanas y de todos modos continúa en el paciente tejido de una alternativa moderada para 2027.

Yamandú Orsi, en Buenos Aires y sin contacto con Milei

Aprovechando la cercanía entre ambas orillas, y al margen de encabezar un gobierno ubicado en las antípodas ideológicas del de Javier Milei, el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, llegó al menos dos veces en las últimas dos semanas a Buenos Aires. La primera de ellas fue días atrás, en el homenaje a ciudadanos uruguayos desaparecidos, organizado en la legislatura porteña por el legislador porteño, radical en Fuerza Patria, Leandro Santoro. El segundo ocurrió esta semana, cuando Orsi encabezó la entrega de premios del Centro Ana Frank, entidad que homenajeó a los miembros de la Cámara Federal Porteña que condenara, en diciembre de 1985, a las Juntas Militares.

Milei con Yamandú Orsi en el Mercosur LUIS ROBAYO - AFP

Allí, Orsi se saludó de modo cordial con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y también habló de “la importancia de la defensa de la democracia, la memoria y los derechos humanos como valores compartidos por las sociedades latinoamericanas”, según publicara el Centro Ana Frank. Sin libertarios a la vista (Pilar Ramírez sí estuvo con los directivos de la entidad días antes del evento), Orsi volvió a Montevideo sin contacto con el Gobierno.

La sonrisa de Caputo, cada vez más difícil de ver en la Rosada

En tiempos de restricciones que impiden desde hace más de un mes el libre desarrollo de sus tareas, dos de los periodistas acreditados se alegraron el miércoles, cuando en un pasillo de la planta baja de la Casa Rosada se cruzaron con el mismísimo asesor presidencial Santiago Caputo. “¿Y ustedes que hacen acá?” dijo el consejero ante la incrédula mirada de los periodistas, quienes le explicaron que entre las restricciones vigentes figura la de respetar un “corralito” entre el comedor, en el subsuelo de la casa, y la sala de prensa, en el primer piso.

Santiago Caputo llega a la Casa Rosada Fabián Marelli

Luego de los saludos, el consejero dejó claro que nada podía hacer para aliviar la situación de la prensa acreditada y partió hacia su despacho, tan sonriente como había llegado. Curiosamente, 24 horas después, los vidrios de las puertas ventana que comunican la sala de prensa con el despacho de Caputo aparecieron cubiertas por un vidrio tan opaco como el que impide visualizar el movimiento en los pasillos que dan al salón de los Científicos o al Eva Perón, también en el primer piso. Los periodistas se quedaron con la intriga sobre quien dio la orden, un día después del casual encuentro con el asesor del Presidente.

Lamelas baila con libertarios pero se reúne con opositores

La imagen, difundida esta semana, llamó la atención entre políticos y diplomáticos. El embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas, bailó al son de ritmos centroamericanos junto a la sonriente legisladora porteña libertaria, Lucía Montenegro, un video de marzo pasado que la propia diputada se encargó de difundir a través de sus redes sociales. “La próxima, el bombón asesino”, posteó la joven legisladora, en el texto que acompaña el video, tomado en la celebración de la independencia de República Dominicana.

Embajador de EEUU, Peter Lamelas 🇺🇸



(La próxima Bombón Asesino) pic.twitter.com/yQPCM4XjY7 — Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) June 11, 2026

Dispuesto a demostrar que su agenda es bien amplia, el diplomático también posó días atrás junto al canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el ejercicio militar conjunto Daga Atlántica, del que participaron fuerzas argentinas y estadounidenses. Y para concluir la semana, en su visita a Rosario, Lamelas se reunió con el gobernador radical Maximiliano Pullaro, a quien llenó de elogios por su política de seguridad. “La transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”, expresó el diplomático de orígenes cubanos, luego del encuentro con un gobernador que suele marcar diferencias con la Casa Rosada.