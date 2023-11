escuchar

Los gobernadores del peronismo debatieron desde pasado el mediodía el nuevo escenario que marcó la victoria de Javier Milei, en un encuentro en la sede porteña del Banco Provincia donde el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, ofició de anfitrión y el potencial ministro del Interior en la administración de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, se sumó tras una invitación sobre la marcha.

“ Conversamos sobre las inquietudes de los gobernadores con el gobierno que va a asumir. Hablamos sobre los problemas que ocasionó la reforma de Ganancias y el impacto del IVA para los gobiernos provinciales en el sistema de coparticipación, y sobre las formas de solucionarlo del gobierno que lo ocasionó ”, dijo Francos al salir de la reunión.

“ Tienen preocupación por las obras públicas y nosotros también la tenemos. Tenemos que buscar las formas de encontrar acuerdos en eso, cuáles son las obras que están en curso, las que pueden continuarse, las que, por ahí no se pueden hacer en este momento y se pueden hacer más adelante ”, sostuvo el portencial ministro del Interior del gobierno de Milei.

Según comentó a LA NACION una fuente cercana a uno de los mandatarios presentes, a Francos lo invitaron una vez iniciada la reunión y confirmó que se haría presente . El potencial ministro es un hombre conocido para el peronismo, con pasado como director del Banco Provincia cuando Daniel Scioli era gobernador, por lo que la sede del banco es para él un lugar familiar. También fue representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsado por el gobierno de Alberto Fernández.

Eduardo "Wado" de Pedro recibirá a Guillermo Francos para iniciar la transición en Interior prensa

Del encuentro participan, además de Kicillof, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El actual titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, es parte del encuentro. Más tarde, tendrá su propia reunión con Francos, para iniciar la transición.

Al salir de la reunión, Zamora aseguró que los gobernadores peronistas garantizan la gobernabilidad. “Queremos gobernabilidad para el país, queremos que al presidente le vaya bien. La gobernabilidad está fuera de duda. Nosotros somos demócratas. Me tocó ser gobernador con [Mauricio] Macri, y los gobernadores y el Congreso le aprobaron los cuatro presupuestos. Cuando ellos fueron oposición, dos años no votaron el presupuesto. No nos van a hablar de gobernabilidad ni de equilibrio fiscal, porque los gobernadores tenemos equilibrio fiscal ”, indicó el gobernador de Santiago del Estero.

“Los gobernadores estamos muy preocupados por la coparticipación”, afirmó el gobernador Quintela antes de comenzar el encuentro. Milei cuestionó en reiteradas ocasiones la coparticipación como sistema de reparto de recursos. Quintela subrayó también que los inquieta la pérdida de “recursos por el impuesto a las Ganancias”.

Los gobernadores salientes que participaron del encuentro dejaron la reunión, que continuaba con los electos.

Noticia en desarrollo

LA NACION