El massismo salió al cruce de Milei y Quirno, con fuertes críticas al ataque presidencial contra Lula

Los cuestionamientos de Javier Milei a Lula da Silva en Brasil provocaron reacciones en la oposición argentina, que se referencia en el presidente de Brasil como líder regional. Uno de los espacios en fijar su postura fue el Frente Renovador, de Sergio Massa, un aliado del mandatario brasileño y de su Partido de los Trabajadores (PT).

De hecho, el canciller Pablo Quirno salió a recordar en las últimas horas -tras la andanada de Milei contra Lula en San Pablo- que Massa recibió asesoramiento del PJ en la campaña presidencial de 2023. La réplica del massismo llegó este domingo, organizada por la diputada Cecilia Moreau.

Según pudo saber LA NACION, el propio Massa aseguró: “Me alegra que los que laburan con nosotros entiendan la interacción de la producción argentina con Brasil”. Es que el Frente Renovador puso el foco en el impacto económico que podría tener el comportamiento de Milei respecto de Lula.

“De la relación con Brasil dependen miles de pymes, industrias y empleos argentinos que están vinculados con quien es hoy nuestro principal socio comercial”, dijeron en el Frente Renovador.

En la misma línea, advirtieron que “la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión”. Y cuestionaron que “el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina”.

“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como Lula, es una torpeza atacar a su presidente”, dijo el diputado Guillermo Michel. Y sumó: “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, ya que a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos”.

Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial, es una torpeza atacar a su presidente.

Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de… pic.twitter.com/bWAW6MTqDc — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) July 26, 2026

La diputada Sabrina Selva dijo que detrás del vínculo bilateral “hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial”, mientras que su colega Diego Giuliano -presidente del FR- sostuvo que “un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial”.

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que “la unidad también se construye mirando a la región” y remarcó que “la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro”. Mientras que el diputado Ramiro Gutiérrez expresó que “los líderes siempre hermanan a sus pueblos” y que la región “volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto”.

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge “Koky” Araujo, afirmó: “Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país”.

Mientras que el diputado provincial Alexis Guerrera destacó que Brasil es el “principal socio comercial” de la Argentina y sentenció: “Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral”.

Imaginemos que estamos en la previa de la elección de 2023 y pasa esto…



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Además, se sumaron al reclamo diferentes funcionarios bonaerenses, como Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró: “La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades”.

A su vez, la diputada mendocina Gabriela Lizana expresó: “Los agravios nunca fortalecen a un país. Con Brasil nos unen la historia, el comercio y millones de puestos de trabajo que dependen de una relación madura entre dos naciones hermanas. Gobernar con sensibilidad también es construir puentes, no romperlos”.