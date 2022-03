El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Arturo Bonín: “Enorme tristeza”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, escribió esta noche un sentido mensaje tras la muerte de Arturo Bonín, que falleció este martes a los 78 años.

“Enorme tristeza por el fallecimiento de Arturo Bonín, gran compañero y gran actor, comprometido con su profesión, con sus ideas y con su país. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, expresó la exmandataria.

El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Arturo Bonín.

El actor había apoyado a Cristina Kirchner años atrás y simpatizaba con el kirchnerismo. Su última aparición ligada a la vicepresidenta había sido en la presentación del libro Sinceramente, en mayo de 2019. “Venimos a escuchar a Cristina, a ver que nos dice, que nos regala. Cada vez que aparece nos hace un regalo y hace tiempo que no aparece públicamente”, había dicho en aquel momento.

Bonín fue un militante del teatro independiente y referente del ciclo Teatro por la Identidad, de convicciones férreas, ético y de principios inquebrantables. “Amo contar cuentos y me encanta encontrar cómplices para hacerlo. También me gusta que mi trabajo sea colectivo. Por eso nunca voy a las entregas de premios. No me gusta competir con mis compañeros. Eso es algo que imponen otros, de afuera, pero yo no lo hago. El teatro compite contra el individualismo, la meritocracia y las formas excluyentes del otro. Yo no me expongo en premios que digan ganaste, perdiste o sos mejor o peor que otros”, reconocía.

El actor falleció este martes debido a un cáncer de pulmón que fue jaqueando su salud. En los últimos días, su estado desmejoró por lo que debió ser internado. El artista murió acompañado de su esposa, Susana Cart, y sus dos hijos.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín, quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan”, señalaron sus familiares en un comunicado.

Sus restos no serán velados y serán trasladados este miércoles al cementerio de la Chacarita, en una ceremonia íntima.