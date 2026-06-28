El mensaje de Marcelo Grandio para Manuel Adorni tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete

El periodista Marcelo Grandio le dedicó este domingo un mensaje al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de que anunciara su renuncia al Gobierno en medio de los cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio y una investigación por enriquecimiento ilícito. “Manu, ¡amigo querido! ¡Vamos y venimos! Lo mejor en esta nueva etapa está por venir”, escribió en una historia de Instagram, que luego fue compartida por el exfuncionario.

La publicación volvió a poner el foco sobre el vínculo entre ambos. Grandio, periodista deportivo y empresario, acompañó a Adorni en el viaje privado que realizó junto a su familia a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero y, cuando la polémica tomó estado público, salió a explicar públicamente cómo se había financiado.

El mensaje de Marcelo Grandio para Manuel Adorni tras su salida del Gobierno Captura de Pantalla

En una entrevista con C5N el marzo pasado, Grandio aseguró que el vuelo había sido abonado por Adorni. “Lo pagó Manu”, afirmó. Según su versión, el entonces jefe de Gabinete “compró cuatro boletos” por US$3600.

Sin embargo, con el avance de la investigación judicial surgieron nuevos elementos. Como reveló LA NACION, la Justicia incorporó las facturas correspondientes a los vuelos de ida y de vuelta. De acuerdo con esa documentación, el tramo de ida fue facturado a nombre de Imhouse, la productora vinculada a Grandio, mientras que el regreso integró un paquete de diez vuelos facturados a un tercero con domicilio en Uruguay.

Grandio definía en redes sociales al exfuncionario como su “amigo eterno” Captura Web

La cercanía entre Grandio y Adorni nunca fue un secreto. El periodista definía en redes sociales al exfuncionario como su “amigo eterno”. En una entrevista con LN+, aseguraba considerarlo “casi como un hermano menor”.

Ese vínculo también quedó reflejado en los programas televisivos que compartieron. Adorni fue uno de los primeros invitados de Giros en línea recta, el ciclo de entrevistas que Grandio condujo en la TV Pública, donde participó el 18 de octubre de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.

Un imagen del vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este durante el último Carnaval Captura

Meses antes también había sido entrevistado en Gritalo con Grandio, programa en el que apareció en numerosas oportunidades e incluso llegó a participar como conductor. Según reconstruyó este diario, entre marzo de 2024 y junio de 2025 se publicaron al menos 13 entrevistas con el entonces funcionario.

En medio del escándalo por la travesía a la ciudad uruguaya, fuentes de la TV Pública hablaron con LA NACION a fines de marzo para aclarar que el contrato entre Grandio y el canal estatal concluyó el 31 de diciembre de 2025.