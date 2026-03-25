La TV Pública no renovará el contrato con Marcelo Grandio y solo queda en pie un convenio con su hijo en el streaming

Marcelo Grandio fue uno de los nombres que tomó estado público en medio del escándalo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo porque aparece como quien pagó los pasajes de ida y vuelta a Punta del Este, sino también porque tenía contratos con la TV Pública.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION este miércoles, el canal estatal -que ahora depende del secretario de Medios, Javier Lanari, mano derecha de Adorni en el Gobierno- no renovará el contrato que tenía con Grandio y que, de acuerdo a lo que dicen fuentes al tanto, se venció el 31 de diciembre de 2025.

En la TV Pública, Grandio conducía un ciclo de entrevistas llamado Giros, en el que Adorni había sido uno de los invitados. Esa producción se estrenó en septiembre de 2024, cuando el actual jefe de Gabinete estaba al mando de la comunicación oficialista. Pero ya no tendrá aire.

Manuel Adorni fue uno de los primeros invitados de Marcelo Grandio a su programa Giros en la TV Pública Captura Televisión Pública

Fuentes del canal estatal buscaron aclarar que “en enero-febrero” se había decidido no avanzar con la renovación por un período más para el programa de Grandio y que eso no tuvo que ver con el episodio Adorni. Pero en distintos sectores de la Casa Rosada hay malestar con el periodista deportivo y también empresario por las distintas versiones que dio sobre el caso, cuando salió a hablar en los medios.

LA NACION reveló que Grandio creó la productora Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Horacio Silva, quien ahora conduce la compañía junto a su hijo, Juan Grandio.

Javier Lanari y Manuel Adorni en la Casa Rosada

De acuerdo a lo que informaron fuentes con acceso a los altos mandos del canal, con la decisión de no renovarle a Grandio para su programa de televisión quedaría solo un contrato en pie con la familia, en este caso con el hijo, para producciones que se emiten por el streaming de la señal.

“Es un contrato comercial [el del streaming, con el hijo]. La TV Pública no paga un peso por ese contenido. La productora paga el espacio”, dijeron fuentes oficiales, que no pudieron precisar hasta cuándo se extiende lo firmado, pero que alegaron que había que “cumplir” con lo acordado y que por eso no se puede rescindir ahora.

En el streaming de la TV Pública, el hijo de Grandio conduce La Sala, estrenado el 13 de octubre de 2025, pero también dan otro programa, Gritalo Mundial, que estaba al mando de Grandio padre.

En las últimas emisiones, el amigo de Adorni ya no se mostró al frente de esa apuesta web e incluso cambió la gráfica del programa, sin el conductor en la fotografía. La voz cantante la tomó “Nacho” Lacal, antes columnista.

El cambio en la gráfica de uno de los programas de streaming de la productora del hijo de Grandio Captura

Cuando habló de sus vínculos con la TV Pública en LN+, Grandio padre dijo: “Trabajo en la TV Pública, desde cuando Manuel era vocero, con Giros. Yo estaba en Metro, estuve en varios canales... Me llamó Eduardo González [exinterventor de la señal estatal, también durante el mileísmo] para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay mucha empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis. También estoy con el streaming, es de la productora que me subcontrata, que es con la que hago las cosas en Uruguay también".

Las mismas voces oficiales e inobjetables aclararon de momento que no está en carpeta que el hijo de Grandio vaya a cubrir el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos para la TV Pública. “Eso es falso”, afirmaron.

Para el Mundial, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) alcanzó un acuerdo con Torneos y Competencias para que la TV Pública y Radio Nacional puedan emitir los partidos de la Selección. El Gobierno dice que el costo de los derechos de transmisión será cubierto con los ingresos que se consigan a través de la venta de publicidad, que todavía no se arrancó a comercializar.

Aún no está definido si el canal enviará a un equipo a hacer la cobertura a Estados Unidos pero sí está confirmado -de acuerdo a lo que pudo acceder LA NACION- que la TV Pública tomará la transmisión oficial, que ya viene con relato incluido, y que por ahora no está previsto que se contraten relatores para los partidos que dispute el seleccionado.

El Mundial arranca el 11 de junio Instagram @juliaanalvarez

“Los relatos son en castellano”, aclaró una fuente oficial que se río ante la pregunta de este medio sobre si en el canal estatal se pasarán partidos con la transmisión hablada en inglés.

Respaldo de los Milei

Este mediodía, Adorni dio una conferencia de prensa en la que se limitó a plantear que no tiene “nada que esconder”. El funcionario evitó dar precisiones sobre sus propiedades y sus viajes (uno oficial a Estados Unidos en el que se subió su mujer Bettina Angeletti y el otro, de vacaciones, a Punta del Este en avión privado) porque -enfatizó- “hay una investigación judicial en curso”.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

El jefe de Gabinete -que estuvo acompañado por parte de los ministros, que se pusieron de acuerdo en un grupo de WhatsApp- insistió con que él le pagó a Grandio el pasaje a Punta del Este, por lo que negó dádivas, e indicó: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado”.

El exvocero también cargó contra periodistas acreditados y los interrogó sobre posteos que habían hecho en las redes sociales en los últimos días vinculados a la polémica que se armó en torno suyo. Asimismo, buscó retomar la agenda con anuncios sobre los próximos proyectos que mandará la Casa Rosada al Congreso.

Adorni junto a los ministros que lo acompañaron en su exposición Presidencia

En el Gobierno se mostraron conformes con el resultado de la conferencia. Voces de Balcarce 50 contaron a este medio que lo que más le molestó al funcionario en los últimos días fue la difusión de imágenes y datos de su mujer y sus hijos en los medios de comunicación.

Después de la rueda de prensa, Adorni recibió un nuevo espaldarazo del presidente Javier Milei, que lo alentó por X y habló de “operetas de la política”, como así también de la secretaria general, Karina Milei, que se fotografió en Balcarce 50 con el jefe de Gabinete (uno de sus principales laderos), un rato después de concluidas sus declaraciones.