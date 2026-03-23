El mensaje de Milei sobre la “traición” que llamó la atención en el Gobierno y también en la oposición

En medio de las internas que sacuden al Gobierno y cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es blanco de versiones sobre su continuidad en el cargo, el presidente Javier Milei compartió este lunes una historia en su cuenta de Instagram en la que se hace una sugestiva reflexión sobre el origen de la “traición”.

“La traición nunca viene del enemigo...sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, reposteó Milei a la cuenta @culturaconlectura. Lo hizo desde la quinta presidencial de Olivos, donde transcurrió la jornada, puesto que no concurrió a la Casa Rosada en el inicio de la semana.

Con Adorni desactivado en su contacto con la prensa, el Gobierno no difundió la agenda del primer mandatario para los próximos días. En ese sentido, Milei podría permanecer mañana en la residencia presidencial, mientras los organismos de derechos humanos y partidos de la oposición marchan a la Plaza de Mayo por los 50 años del último golpe de Estado.

Milei apareció en público por última vez el sábado pasado en Budapest, Hungría, donde participó de la cumbre conservadora CPAC y mantuvo un encuentro con el primer ministro Viktor Orban, mientras que el domingo regresó a Buenos Aires y se recluyó en Olivos.

Javier Milei y Viktor Orban, el sábado pasado en Budapest

Este lunes Milei permaneció en Olivos y no asistió a la Casa Rosada, donde la presencia de funcionarios fue escasa en vísperas del feriado nacional del 24 de marzo. Desde la quinta presidencial posteó el mensaje sobre la traición y no faltaron entonces los que se preguntaron a quién o quiénes podría estar refiriéndose el mandatario.

Mientras en el Gobierno intentaban averiguar si había algún señalado por el Presidente, también en las fuerzas de la oposición comentaban el peculiar mensaje de Milei. “Nos pareció raro, justo cuando están complicados por el caso $LIBRA y los viajes de Adorni, que no hacen más que agrandar la desconfianza entre ellos”, deslizaron.