El ministro de Seguridad de Córdoba dijo que su provincia es más segura que Orlando: “Mejor que en Disney”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que su provincia tiene índices delictivos más bajos que los de la ciudad estadounidense de Orlando. Durante una entrevista, el funcionario señaló que hicieron un trabajo comparativo, que resultó favorable para el distrito argentino.

“En muchísimas tasas estamos mejor que en Disney”, expresó Juan Pablo Quinteros, al referirse a los datos estadísticos sobre la provincia. “Tenemos un trabajo de comparación con Orlando y ya se lo vamos a llevar a los que nos dicen que nosotros creemos que vivimos en Disney”, reafirmó más tarde el dirigente.

Juan Pablo Quinteros se desempeña como ministro de seguridad de Córdoba Sebastián Salguero

Ante la repregunta de los periodistas del medio local La Voz del Interior, que se mostraron sorprendidos, aclaró: “Mejores tasas que Disney no, pero que Orlando sí”.

El funcionario hizo referencia de esta manera a un estudio comparativo —que afirma que realizaron con su equipo técnico— entre los indicadores delictivos de Córdoba y Orlando, y sostuvo que los resultados permiten establecer que el distrito argentino presenta mejores registros “en varias tasas”.

De todos modos, por el momento el ministro no detalló cuáles son las tasas analizadas, qué períodos se tomaron ni cuáles fueron los resultados de esos indicadores.

La polémica por el caso Agostina Vega

Las declaraciones de Quinteros se conocen pocos meses después de los cuestionamientos que recibió por su actuación durante la investigación por la muerte de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo apareció en un descampado de Córdoba.

El caso también generó críticas hacia el accionar de la Justicia y del fiscal Raúl Garzón, quien había quedado bajo cuestionamiento por la demora en activar la Alerta Sofía.

Quinteros estuvo en el ojo público por el caso de Agostina Vega

En ese contexto, se viralizó una entrevista que Quinteros había dado desde su camioneta, minutos antes de la final que Belgrano disputó contra River en Córdoba el domingo 24 de mayo. En ese momento, el ministro habló sobre el partido y pidió a los hinchas que se comportaran.

La aparición del video generó cuestionamientos porque la familia de Vega ya había denunciado su desaparición cuando se disputó el encuentro. Luego acompañó al gobernador Martín Llaryora a una reunión con los familiares de la adolescente y se refirió a su ausencia durante las primeras horas de la búsqueda.

Juan Pablo Quinteros se desempeña como ministro de seguridad de Córdoba Pedro Castillo/La Voz

Quinteros negó, en ese entonces, que el caso lo llevara a considerar una salida del cargo. Además, sobre su presencia en el partido, y su ausencia junto a la familia durante parte de la búsqueda, el ministro argumentó que le era imposible estar en muchos lugares a la vez.