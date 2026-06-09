El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que Luciana Alarcón salió del colegio y dio detalles del operativo

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la investigación del caso Luciana Aylén Barrios Alarcón, una joven de 15 años que desapareció después de salir del colegio. El funcionario respondió las dudas sobre las principales hipótesis y detalló cómo se desarrolla el operativo.

El dirigente confirmó que “testimonios muy precisos y certeros comprueban que ella salió del colegio y no hay ningún indicio de que haya vuelto más tarde”, aunque se desconoce, de momento, dónde fue posteriormente.

“Pusimos una base operativa en Colonia Caroya y tenemos más de 305 efectivos trabajando; incluyendo unidades especiales de policía, bomberos, DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo), voluntarios, drones y dos camiones del 911”, detalló el ministro.

La búsqueda de información sobre Barrios Alarcón, difundida por el ministerio de Seguridad local

Al ser consultado sobre las principales hipótesis, Quinteros evitó dar demasiadas definiciones, respondió que únicamente las maneja el fiscal y pidió “ser cautos”. Ante la insistencia, afirmó: “Cualquier cosa inapropiada que se diga puede causar perjuicio y yo no voy a hacer eso”.

El ministro también hizo una reconstrucción del inicio de la investigación y cómo fue progresando: “el operativo se inició este lunes a las 15.15, cuando la madre de la adolescente radicó la denuncia en la comisaría al comprobar que su hija no regresó de las clases y no respondía las llamadas telefónicas”.

“A partir de ese momento, el fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, asumió la dirección de la investigación y comenzó a tomar declaraciones testimoniales a los familiares y compañeros del entorno”, agregó el funcionario.

Juan Pablo Quinteros: "Estamos buscando en la zona rural"

Las autoridades activaron la Alerta Sofía este martes alrededor de las 10 y mantienen controles en todas las rutas de la provincia, en paralelo a las comunicaciones que el ministro provincial mantuvo con la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar una colaboración operativa con la Gendarmería Nacional.

Por otro lado, los investigadores revisan las cámaras de vigilancia públicas y privadas de la zona y perros adiestrados registran el edificio escolar y los alrededores para encontrar indicios sobre el trayecto de Alarcón.

El ministerio de Seguridad local también pidió ayuda a la comunidad para encontrarla y detalló sus características físicas: el reporte oficial del organismo describió que la adolescente es de “contextura física delgada, mide 1.60 metros de estatura, tiene tez trigueña y cabello color negro”.

El pedido del ministerio de Seguridad local sobre la búsqueda

La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, informó que el municipio asiste actualmente a la madre en la comisaría mediante sus equipos de salud mental y género.

La funcionaria también explicó que la adolescente convive con su madre y su padrastro, mientras que su padre reside en la provincia de Corrientes, y añadió que los padres describieron a la menor como una joven tranquila que no registraba antecedentes de ausencias previas del hogar.