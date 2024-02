escuchar

En plena sesión preparatoria del Senado, donde la vicepresidenta, Victoria Villarruel, logró retener el control del recinto por unanimidad, hubo una hecho que no pasó desapercibido y provocó la indignación del frente de Unión por la Patria (UP), principal bancada opositora. Se trata del retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner, situado hasta entonces en Salón de las Provincias de la Cámara alta.

Antes de finalizar la sesión preparatoria, el jefe del bloque de UP, José Mayans (Formosa), utilizó los minutos de su discurso para cuestionar el retiro de la escultura que ya había generado malestar en el ala dura kirchnerista. ”Otra cosita. Le quiero pedir a usted, Presidenta... ¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchnner? Lo hicieron desparecer del recinto...” , planteó Mayans. Fuera de micrófono se escuchaba la voz de Anabel Fenández Sagasti (Mendoza) que preguntó: “¿Dónde esté el busto de Néstor?”. ”Está en el archivo”, replicó, cortante, Villarruel. “¿Cómo?”, volvió a cuestionar el senador peronista. ”Esta en el archivo el busto. Les avisamos precedentemente que se iba a sacar”, ratificó la vicepresidenta, elevándose la tensión en el recinto.

Sesión en el senado Mayans Golnzalo Colini

“¿A quién le avisaron? ¿Por qué sacaron el busto”, inquirió Mayans. Tras ello, Villarruel se extendió en sus explicaciones y justificó su decisión en el hecho de que la actuación política de Néstor Kirchner no guarda ninguna vinculación con el Senado, ya no que fue miembro del cuerpo ni presidente de la Cámara, y que tampoco tenía vinculación afectiva o emocional con el expresidente como sí la tuvo su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner.

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios” , replicó de forma concluyente Villarruel, quien luego repitió el mismo argumento ante la consulta de la prensa finalizada la sesión.

El lugar de donde fue retirado el busto de Nestor Kirchner en el Senado @anabelfsagasti

Tal como anticipó LA NACION, la escultura será ahora instalada en las instalaciones del bloque kirchnerista, en el segundo piso del palacio legislativo . En tanto, desde la vicepresidencia del Senado deslizaron que la decisión de quitar el busto del lugar en el que se encontraba había sido comunicada al bloque del UP, pero que desde las oficinas de Mayans nunca recibieron una respuesta.

Este mediodía, el bloque del UP cambió de postura y terminó dando sus votos en la sesión preparatoria para ratificar las autoridades y la mesa de conducción del Senado que habían sido designadas en diciembre del año pasado como parte de un acuerdo político entre Victoria Villarruel y las fuerzas opositoras no kirchneristas.

Según detalló este medio ratificada ahora por unanimidad de los 71 senadores presentes. La única ausente al momento de la votación, ya que después participó del resto de la sesión, fue la jujeña Carolina Moisés (UP).

Asimismo, si bien más de una decena de miembros de UP plantearon cuestiones de privilegio contra la vicepresidenta y contra el gobierno de Javier Milei, aunque todas las intervenciones lejos estuvieron de las estridencias y la crispación de otros debates.

