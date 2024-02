escuchar

La agrupación La Cámpora emitió este viernes un durísimo comunicado contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a raíz de la decisión de retirar un busto de Néstor Kirchner que había sido colocado en 2013 en los pasillos del Senado.

En el texto, sin firma y publicado en el sitio web de la organización que lidera Máximo Kirchner, llaman a Villarruel “tenebrosa y macabra viuda de Videla”. La dirigente de La Libertad Avanza había justificado su decisión de quitar la obra de homenaje en que Kirchner no fue senador ni vicepresidente ni ella es su viuda (en evidente alusión a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner).

“Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza. Es rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio. La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece”, escribió La Cámpora, al relatar el episodio que se vivió en la sesión del Senado, al mediodía, cuando el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, le reclamó a la vicepresidenta una explicación sobre el destino del busto de Kirchner.

La Cámpora vincula a Villarruel con la dictadura y alude sin explicitarlo a las reuniones que la vicepresidenta tuvo en la cárcel años atrás con el dictador Jorge Rafael Videla. “Desaparecer es la tarea. ‘Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda’, repite por segunda vez. Sigue sonriendo. Perversa. Brutal”, continúa el comunicado. “De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión”, añade. La imagen que acompaña el texto es una tapa de Página 12 con una frase atribuida a Videla en sus últimas días en prisión: “Nuestro peor momento llegó con los Kirchner”.

El busto se encontraba en el Salón de las Provincias de la Cámara alta desde hace poco más de 10 años. Fue instalado allí durante el último mandato de Cristina Kirchner, tres años después de la muerte del expresidente.

El enojo de Anabel Fernández Sagasti Golnzalo Colini

”Otra cosita. Le quiero pedir a usted, Presidenta... ¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchnner? Lo hicieron desparecer del recinto...”, planteó Mayans. Fuera de micrófono se escuchaba la voz de Anabel Fenández Sagasti (Mendoza) preguntando “¿Dónde esté el busto de Néstor?”

José Mayans Golnzalo Colini

-”Está en el archivo” , replicó, cortante, Villarruel.

-¿Cómo?, volvió a la carga el senador peronista.

-” Esta en el archivo el busto. Les avisamos precedentemente que se iba a sacar”, abundó la vicepresidenta.

-¿A quién le avisaron? ¿Por qué sacaron el busto”, inquirió Mayans.

Ahí fue cuando Villarruel se extendió en sus explicaciones y justificó su decisión en el hecho de que la actuación política de Néstor Kirchner no guarda ninguna vinculación con el Senado, ya no que fue miembro del cuerpo ni presidente de la Cámara, y que tampoco tenía vinculación afectiva o emocional con el expresidente cono sí la tuvo su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner.

Voceros legislativos confiaron que, ahora, la escultura será instalada en las instalaciones del bloque kirchnerista, en el segundo piso del palacio legislativo.

Desde la vicepresidencia del Senado deslizaron que la decisión de quitar el busto del lugar en el que se encontraba había sido comunicada al bloque del Frente de Todos, pero que desde las oficinas de Mayans nunca recibieron una respuesta.

El comunicado completo de La Cámpora

“Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza.

“Es rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio. La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece. ‘Fui yo’, afirma. Se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta.

“Desaparecer es la tarea. ‘Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda’, repite por segunda vez. Sigue sonriendo.

“Perversa. Brutal.

“No hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando…”

“¿Qué es lo que obstaculiza el busto de un presidente electo en el Senado de la Nación?

“El relato de que no hay alternativa inspirado en Margaret Thatcher. La afirmación constante de que no hay otro camino.

“De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión.

“A casi un mes de la marcha del 24 de marzo “el gesto” de Villarruel nos recuerda por qué marchamos, pero sobre todo nos obliga a seguir defendiendo la memoria de quien, desde la Ex Esma, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades.

“Tenebrosa y macabra la ‘viuda de Videla’”.

LA NACION