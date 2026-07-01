El nuevo vocero Adrián Ravier habló de su pelea con Milei y aseguró que está “totalmente superada”

El nuevo vocero Adrián Ravier, que este martes dio su primera conferencia de prensa, habló sobre su llegada a La Libertad Avanza (LLA) y contó cómo construyó su vínculo con Javier Milei, con quien tuvo un comienzo de relación abrupto. Hace unos seis años, el Presidente y el nuevo funcionario intercambiaron una serie de duros cruces en redes sociales. “Quedó totalmente superada por ambos”, aseguró el funcionario, que hoy reemplaza a Manuel Adorni como portavoz del mandatario.

En una publicación de X en 2018, Milei definió a Ravier como la “combinación de poco rigor académico con una contaminación emocional en las críticas”. “Da mucha pena”, consideró entonces. “El caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, expresó también Milei ese año.

El cruce no terminó allí. Ese mismo día, en un intercambio con el economista Diego Giacomini, volvió a apuntar contra quien años después se convertiría en uno de sus funcionarios.

“Pobrecito el Adriancito... Debe ser víctima de un hacker que lo busca desprestigiar”, ironizó, al tiempo que lo calificó como “inconsistente” y cuestionó sus “fenomenales contradicciones en un tema del que se jacta de ser un sabio”.

Al día siguiente, Milei profundizó las críticas. “Carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”, publicó.

“Yo lo veo siempre como una reacción en respuesta del Presidente cuando se lo ataca. Hubo un conflicto de afuera en el que yo me metí y creo que dije que había sido un irrespetuoso“, explicó este miércoles Ravier sobre lo que dio origen a la pelea.

Ravier, en su primera conferencia de prensa Presidencia

“La pelea lamentablemente quedó guardada en redes, sino estaría olvidada porque fue totalmente superada por ambos. El periodismo se encargó de encontrarlos", apuntó el nuevo portavoz.

El Presidente no se limitó únicamente a un solo posteo contra su ahora funcionario. En otro intercambio de la misma fecha, el 1 de mayo de 2018, Milei dialogó con el economista Diego Giacomini y se refirió irónicamente a Ravier como “inconsistente y excelentísimo” por sus “fenomenales contradicciones en un tema del que se jacta de ser un sabio”. “Pobrecito el Adriancito… Debe ser víctima de un hacker que lo busca desprestigiar”, sumó.

Al día siguiente, Milei redobló la apuesta y dijo que Ravier “carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV”. Y agregó: “Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”.

Uno de los posteos de Milei de 2018

La relación volvió a tensarse en 2020. En ese momento, Ravier respondió a cuestionamientos de Milei, rechazó haber formado parte del gobierno de Mauricio Macri y apuntó a la incorporación de Federico Sturzenegger como funcionario oficialista.

“Dice Milei que fui oficinista de Macri. Jamás pisé sus oficinas. Lo defendí desde afuera cuando entendí que su propuesta era superior que la alternativa. Milei sí se sentó con Sturzenegger, responsable técnico del fracaso. También se sentó con la gente de Alberto. Ignorado siempre”, expresó Ravier en un posteo del 7 de marzo de 2020

La réplica del ahora Presidente volvió a ser contundente: “Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además, es un chanta que habla de Keynes sin leerlo (aún guardo sus tweets que lo prueban) y un pésimo economista que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar”.

Otro viejo posteo de Milei sobre Ravier

“Lamento aquellos hechos porque no fueron relevantes para la vida de ninguno de los dos. Quedó ahí y, cuando nos encontramos tiempo después, él me dijo que un país no se construía mirando para atrás, sino para adelante", dijo Ravier.

Cómo se recompuso el vínculo

El economista también dio detalles sobre cómo reconstruyó su vínculo con el entonces candidato a presidente. “El camino de ‘nerd’ de la economía fue el que me unió con Milei en primer lugar; nos conocimos en congresos académicos y empezamos a pensar en la idea de escribir un libro juntos”, contó.

“Cuando su figura creció y yo vi que la escuela austríaca por fin estaba en la radio y en la televisión empezamos a hablar de economistas y le dije: ‘Qué bueno Javier que está pasando esto, te felicito porque sos el responsable de que esto esté pasando. Volvimos a hablar hasta que este año concretamos la idea de escribir el libro”.

Ravier escribió junto al presidente Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Tiempo antes ya había sido electo diputado de LLA por La Pampa, con mandato hasta 2029. También es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje.