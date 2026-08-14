Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la inflación de julio y el armado electoral de cara al 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Con alta incidencia de tres jurisdicciones, suben los juicios por riesgos del trabajo
Entre enero y julio de este año se iniciaron 72.525 juicios laborales en los que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) fueron notificadas como parte demandada. Según un comunicado de la Unión de ART, la cifra ratifica la proyección, hecha meses atrás, respecto de que este año cerrará con cerca de 138.000 nuevas demandas.
Según las compañías, en el mencionado período hubo un crecimiento del 2% interanual en la cantidad de litigios iniciados. En julio, hubo 7814 casos, una cifra que mostró una caída en relación con junio, “debido al efecto estacional de las ferias judiciales en todo el país y tras un junio de valores muy elevados”, según la asociación que nuclea a las compañías de seguro.
En los últimos 12 meses móviles (agosto de 2025 a julio de 2026), según se informó, las notificaciones fueron 135.400, “lo que ratifica la persistencia de un volumen desproporcionado” de los litigios.
El dilema inversor: del riesgo kuka al riesgo libertario
Hay un “riesgo kuka”, del que el oficialismo alerta hasta el hartazgo. Es el riesgo de volver al pasado, a una economía plagada de controles y de ineficiencias. Es el riesgo al que le temen los inversores internacionales, que aprendieron a la fuerza que la Argentina no siempre es buena pagadora de sus promesas. Y poco colaboran a la imagen de los peronistas moderados las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que amenazó con “revisar absolutamente todo” y “expropiar” lo que sea necesario si el peronismo llega al poder.
Caputo calificó de “abusivas” las tasas de algunas fintech, pero descartó intervenir
El Gobierno anunció este jueves una flexibilización de los créditos en dólares para permitir que los bancos presten parte de los depósitos en dólares a todas las empresas, incluso aquellas que generan sus ingresos en pesos, con el objetivo de ampliar el financiamiento disponible e impulsar la actividad. La medida busca profundizar el segmento del crédito que más crece en momentos en que los préstamos en pesos caen a caer en términos reales y la morosidad se mantiene en niveles que triplican el promedio histórico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó en conferencia de prensa la decisión con el costo que todavía tiene financiarse en moneda local. “Las tasas en pesos todavía son altas”, afirmó, y sostuvo que esos niveles dificultan la rentabilidad de numerosos proyectos. “Va a generar mayor crédito, va a generar una baja en el nivel de tasas, va a generar mayor empleo y va a ayudar a reactivar la economía”, afirmó.
Horacio Marín habló sobre el precio de la nafta: “No vamos a especular”
El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió este jueves por la noche a la creación de nuevos empleos por parte de la principal empresa de energía de la Argentina, analizó la proyección electoral del Gobierno para las próximas elecciones presidenciales y se refirió al precio de la nafta.
“No vamos a especular”, aseveró Marín, consultado en LN+ sobre el valor que los argentinos pagan por el combustible en el surtidor. “Durante toda la guerra de Medio Oriente el precio de la nafta debió haber estado muchísimo más arriba, pero le pagamos el precio internacional a nuestros proveedores”, resaltó.
La inflación cortó la racha a la baja y fue de 2,1% en julio
En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 33,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
Karina Milei inauguró el local libertario para la Provincia y Pareja ya habla de Santilli como candidato
La Libertad Avanza (LLA) hizo un despliegue de las agrupaciones del conurbano que responden al armador bonaerense y diputado nacional Sebastián Pareja para la inauguración de su sede partidaria de la provincia de Buenos Aires, que funciona en el barrio porteño de San Telmo.
De esta forma, el oficialismo da los primeros pasos de la carrera electoral hacia 2027 con un objetivo claro: la reelección de Javier Milei.
Hubo banderas en las que primó el color violeta y que llevaban también los nombres de las conducciones territoriales de cada distrito.
Un gobierno necesitado de gobernabilidad y certezas
La persistencia de las dificultades económicas para muchos argentinos, los tropiezos, yerros y excesos del Gobierno, el consecuente cambio de clima social y recuperación relativa de las chances electorales del perokirchnerismo impactaron de lleno en el oficialismo. Y obligaron a una urgente reacción que está en curso.
La Casa Rosada o, mejor dicho, el ala política del Gobierno, advirtió las consecuencias que empezaba a generar la extendida percepción de que estaba encontrando serias dificultades para mantener bajo control la agenda política, que el escenario electoral con vistas a 2027 había empezado a mutar y que, por todo eso, los decisores económicos internos y externos adoptaban una actitud más cautelosa o menos entusiasta.
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