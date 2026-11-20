El oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo que llevaba más de 28 años pendiente de aprobación definitiva. Se trata de una iniciativa considerada fundamental para la alianza que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.

El tratamiento había sido postergado durante casi tres décadas, aunque nunca perdió estado parlamentario por ser un tratado internacional. La iniciativa fue reflotada en abril de este año, entre los compromisos asumidos por Milei tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par estadounidense Donald Trump.

Recién en agosto de este año el proyecto se retomó en la Cámara de Diputados, donde obtuvo en general y particular 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, en el que se le incluyó una modificación. Por eso regresó al Senado para una ratificación final.

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio este jueves en el recinto del Senado Sofia Areco/ Comunicacion Senado

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja había incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Tal como precisó LA NACION, ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

Durante la jornada, el Senado avanzó finalmente con la iniciativa. Con 47 votos a favor y 22 en contra se sancionó el acuerdo internacional que busca simplificar los trámites para proteger invenciones en distintos países, pero que cosechó críticas dentro del sector farmacéutico.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales detractoras del acuerdo, advirtió que el nuevo régimen podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.

En concreto, desde el sector plantean que esto retrasaría la llegada de genéricos al mercado, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.

Bajo este mismo argumento se expresaron diversos legisladores de la bancada del PJ, entre quienes destacan, el titular del bloque, Jose Mayans, que advirtió por una disparada de registros de patentes.

Más duro fue el senador peronista de Chaco Jorge Capitanich. “Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por Estados Unidos”, denunció.

Sin embargo desde el oficialismo defendieron la iniciativa, en boca del formoseño Francisco Paoltroni. “Es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una start up tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, destacó.