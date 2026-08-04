El oficialismo reunió a sus aliados en Diputados y definió los proyectos económicos prioritarios para Milei

Tras el receso legislativo, el oficialismo reunió a los jefes de bloques aliados para delinear la próxima agenda de Diputados. Con la presencia de referentes de Pro, UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales, se acordó avanzar con los proyectos económicos impulsados por Javier Milei, con la intención de discutirlos en el recinto el próximo 19 de agosto.

Gabriel Bornoroni, el líder de la bancada libertaria, condujo el encuentro. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no participó del encuentro.

Se trata de dos reformas de peso: la que amplía la ley de “inocencia fiscal” para posibilitar que más contribuyentes puedan adherir al blanqueo y formalizar sus ahorros fuera del sistema; y la que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para prohibir tanto el financiamiento del déficit como la emisión sin respaldo. Ambas iniciativas se empezarán a discutir este miércoles.

Cadena nacional por el proyecto de reforma del BCRA Presidencia

A las 10.30, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, explicarán los detalles de la nueva versión de la ley de inocencia fiscal el secretario de Finanzas, Federico Furiase; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.

Por la tarde, a las 15, funcionarios del Poder Ejecutivo informarán sobre la reforma de la entidad monetaria en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto. “Es la primera vez que un gobierno plantea una restricción sobre sus propias competencias en el mandato vigente”, destacó sobre esta propuesta Silvana Giudici (LLA) al final del encuentro.

Tanto Balerini como Furiase participaron hoy de la reunión con los jefes de los bloques amigos. Lo hicieron como referentes de la ley que busca “sacar los dólares del colchón” de los ahorristas.

Su reforma no está exenta de polémica. En plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer Bettina Angeletti adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

Es decir, los exfuncionarios accedieron a una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales. Les permitió, además, evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores.

La norma no impide a funcionarios ni a sus familiares directos usar esta herramienta.

Adorni y Bettina Angeletti, en 2024

Algunos bloques aliados adelantaron que evalúan proponer clarificar el criterio actual para acceder a este beneficio. Esos ajustes podrían demorar el debate. Pese a que se calculan dos semanas de discusión en comisión, ese plazo podría extenderse una semana más si no se reúne el consenso suficiente. La sesión, en ese caso, se postergaría al miércoles 26 de agosto.

A la reunión asistieron Santiago Bausili, presidente del BCRA, y Martín Vauthier y Marcelo Griffi, integrantes del directorio de la entidad.

Del oficialismo participaron los diputados libertarios Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Giudici, Santiago Pauli y Laura Rodríguez Machado. De Pro, Daiana Fernández Molero y Javier Sánchez Wrba; de Provincias Unidas, Gisela Scaglia y de la UCR, Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También asistieron Karina Maureira (La Neuquinidad), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Sebastián Noblega (Elijo Catamarca), Karina Banfi (Adelante Bs As), Oscar Zago (MID) y Alberto Arrua (Innovación Federal).