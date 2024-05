El Papa recibió a dos gobernadores de la Patagonia que se plantaron frente al Gobierno

Escuchar

ROMA.- Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, invitaron este jueves al papa Francisco a visitar la “Patagonia rebelde” -como bromeó el Pontífice- cuando haga su demorado viaje al país, durante una breve reunión que mantuvieron con él en el Vaticano en el marco del primer Encuentro Internacional del Sentido, evento organizado por el movimiento educativo Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América latina y Caribe (CAF). Participó de esta iniciativa también la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y gobernadores, alcaldes, rectores de universidades, deportistas, artistas, diplomáticos, académicos e influencers de todo el mundo, que después de dos días de trabajo, le entregaron al Papa un documento con las conclusiones y propuestas para lanzar una nueva Universidad del Sentido.

Ya llegó @Pontifex_es al cierre del Encuentro Internacional del Sentido organizado por @Scholasok, como siempre saluda, uno por uno, a todos los participantes pic.twitter.com/5UcvAF3LLQ — Elisabetta Piqué (@bettapique) May 23, 2024

“Lo invitamos a la Patagonia rebelde, como él dijo y ojalá pueda venir”, contó Torres, que precisó que el Papa, que varias veces dijo que tiene el deseo de visitar a su madre patria, una asignatura pendiente que podría darse a fin de año, no confirmó nada aún. “Hizo una sornisa pícara”, dijo a LA NACION Torres, que le llevó de regalo un presente de un amigo en común, el Pitu Barrientos, exjugador de San Lorenzo, que es chubutense.

“Fue muy buena la reunión, lo invité a mi provincia, Neuquén, la tierra de Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá y le pedí la santificación de Ceferino que creo que es lo que están pidiendo muchos creyentes de la Argentina y de otros lugares, que Ceferino sea santo”, contó a su turno Figueroa, en diálogo con LA NACION.

Ante una pregunta sobre cómo está su relación con el Gobierno, los gobernadores patagónicos coincidieron en la necesidad de que al país le vaya bien, más allá de las diferencias.

“La relación es institucional, nosotros tuvimos un cruce muy fuerte al principio, pero cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar tiene que despojarse del ellos y nosotros”, aseguró el joven gobernador de Chubut. “Más allá de las cuestiones personales, hay que sostener una relación institucional, en pos de una agenda de desarrollo y colaborando para avanzar en lo que consideramos que necesita la Argentina”, agregó, al destacar que se está llevando bien tanto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, como con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. “Obviamente queremos que al Gobierno le vaya bien porque queremos que a la Argentina le vaya bien, pero también marcando posicionamiento en contra de lo que creemos que pueda afectar los intereses de la nación y obviamente de mi provincia”, sumó.

Figueroa habló parecido. “Yo estoy enfocado en mi provincia y estoy haciendo lo imposible para que a Neuquén le vaya bien. Estamos trabajando como siempre para que la provincia crezca, tenemos una gran oportunidad para monetizar nuestro subsuelo, las bellezas paisajísticas, para también poder dar la oportunidad para que nuestra gente pueda estar mejor. Así que le deseamos al Presidente que le vaya bien para que a Neuquén le vaya bien y a los neuquinos les vaya bien”, afirmó.

Hablando de la coyuntura nacional, Torres se mostró confiado en una futura aprobación de la Ley Bases, con modificaciones.

“Creo que la Argentina necesita dar vuelta esa página, hay mucha incertidumbre, nunca en la historia de la República pasó tanto tiempo un Gobierno sin aprobar una ley, creo que en general va a pasar, hay cuestiones en particular que seguramente van a tener modificaciones y creo que son buenas algunas modificaciones”, dijo. Destacó, además, que “hay una curva de aprendizaje en relación a las formas por parte del Gobierno, lo cual es bueno: ya no se plantea como una imposición, sino que empezó a ser vinculante la voz de los gobernadores y de los legisladores, lo cual es sano en cualquier Estado republicano y democrático”.

Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) Rodrigo Néspolo - LA NACION

Figueroa, por su parte, recordó que está en contra “desde un primer momento” del paquete fiscal, sobre todo la implementación del impuesto en la renta de la cuarta categoría. “La renta de la cuarta categoría de por sí, si se lleva nuevamente a gravar, perjudica muchísimo a la Patagonia y especialmente a Neuquén, donde en toda la región sur el costo de vida es muy alto y esos gastos son no computables y entonces castiga doblemente a todos los patagónicos”, explicó. Y subrayó que para Neuquén lo importante es que salga el capítulo de hidrocarburos y el proyecto de GNL. “El proyecto del GNL es lo que sitúa a la Argentina en el mundo y la consolidación de un espacio económico en Neuquén le daría a la Argentina la posibilidad de una estabilidad económica y también y sobre todo una autodeterminación energética que es importante como ya lo estamos logrando”, afirmó.

Figueroa dijo que no vio el show-presentación del libro del presidente Milei porque estaba trabajando en el documento que se le entregó al Papa. Torres, en cambio, admitió que vio “algunos cortes” a pesar de que cuando fue el show en el Luna Park estaba en vuelo hacia Italia.

“La verdad, lo que menos me preocupa es el canto del Presidente… Lo que me preocupa es que tengamos la capacidad de parar la pelota y dejar de discutir pavadas, dejar de pelearnos entre nosotros y definir una serie de puntos, de políticas de Estado de mediano y largo plazo y que ya no discutamos más. Los países que crecen de manera sostenida tuvieron una capacidad de ponerse de acuerdo. Creo que nosotros tenemos una oportunidad para hacerlo y ojalá que el Gobierno lo entienda”, opinó.

Tampoco ocultó su perplejidad ante el inédito cortocircuito diplomático con España. “Es más de lo mismo. Uno a veces cree que el que grita más fuerte tiene razón o es más valiente. Yo creo todo lo contrario, hace falta mucho más coraje para ponerse de acuerdo que para dar peleas inconducentes que no le resuelven la vida a nadie”, comentó. “Y la verdad es que la Argentina necesita poner el foco en un montón de argentinos que están sufriendo, que la están pasando mal, que no son ni casta, ni oposición, ni enemigos, ni traidores, son familias argentinas que necesitan que haya un gobierno que tenga una agenda de crecimiento y de desarrollo paralelo a esta obsesión por el superávit fiscal”, disparó.