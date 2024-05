El parate en las obras de las represas de Santa Cruz obligó a Diana Mondino a dar explicaciones a China

Escuchar

Tal como se esperaba, el clima fue cordial, sin que nadie levantara la voz ni expresara enojo o reproche alguno. Pero la canciller Diana Mondino y los representantes del equipo económico (el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili) debieron dar explicaciones por la parálisis en las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic a sus interlocutores del gobierno de China, durante la visita de tres días de la semana pasada.

En el viaje, que siguió en París y Bruselas y culminó ayer, la canciller y los demás integrantes de la delegación buscaron limar asperezas con Pekín, luego de cuatro meses de desencuentros y frialdad entre el gobierno de Javier Milei y la gestión de Xi Jinping en el gigante asiático. No ayudaron, por cierto, las declaraciones posteriores de Mondino (luego aclaradas) en relación a la estación aeroespacial china en Neuquén, y su referencia a que “los chinos son todos iguales”.

“Ellos esperan que nos movamos lo más rápido posible, porque es un acuerdo firmado con el Gobierno. Les explicamos que éste es un proyecto de hace diez años y que nosotros llegamos hace cuatro meses”, relataron a LA NACION fuentes al tanto de lo conversado en las reuniones de primer nivel con el canciller Wang Yi; el vicepresidente, Han Zheng; el viceministro de Comercio y representante para el Comercio Internacional de China, Wang Shouwen, y el presidente del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, con quien también conversaron sobre otro tema espinoso: la continuidad del swap de monedas con China, con vigencia hasta 2026, y la renovación de uno de sus tramos, en junio, por US$6000 millones.

La canciller Diana Mondino y su par de China, Wang Yi

En cuanto a las represas en Santa Cruz, la suspensión de actividades decidida por la empresa china Gezhouba vino acompañada por el despido de 1800 empleados. Los representantes del Gobierno explicaron entonces que fue durante el gobierno de Alberto Fernández que se detuvieron las obras y negaron que el parate en los trabajos se deba a la reticencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a firmar la adenda 12, una voluminosa serie de autorizaciones de carácter ambiental y de control de gastos que habilitaría a los responsables de las obras a retomar la actividad.

Sin la adenda, no habrá fondos adicionales para continuar con la construcción de las represas, que cuando estén en funciones le devolverán a China (en energía) los centenares de millones invertidos. En especial, unos US$300 millones que China ya desembolsó en concepto de adelanto, y cuya mora del país en devolverlo influyó para que se frenaran las obras. “La firma de la adenda es una señal necesaria para generar confianza”, explicaron fuentes santacruceñas.

“Si hubo once adendas antes es porque el proyecto tiene sus dificultades. Hace falta un proceso de revisión para determinar si hay que firmarla o no y cuáles son las nuevas determinaciones”, explicaron desde el Gobierno a su contrapartida china; sin plazos ni “apuros”, destacaron. Desde el gobierno santacruceño, en tanto, aclararon que, a su criterio, la responsabilidad de China en el freno es “casi nula”, ya que los montos no devueltos y la demora en la firma de la adenda son vistas por el país asiático como razones suficientes para el parate.

El ingreso al territorio donde se construyen las represas Archivo

A fines de la semana pasada, Mondino viajó de China a París para asistir como invitada a la reunión de la OCDE y durante su paso por Francia se refirió al planteo de China y a las explicaciones que dio el Gobierno, siempre con la intención de no romper puentes en una relación que atravesó momentos de tensión y disenso. “Mantenemos nuestro compromiso de tratar de cumplir en lo posible con todo lo que asumió el Gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso de las represas, que ya habían sido suspendidas antes. Tantos problemas habían tenido esas represas que se está por firmar la 12° enmienda. Entonces, que nosotros estemos abocados a resolverlo es francamente novedoso para ellos”, dijo la canciller en conferencia de prensa en la capital francesa.

El futuro del swap

En relación al swap de monedas, el portavoz Manuel Adorni afirmó, la semana pasada, que “no hubo definiciones” sobre la continuidad del acuerdo. Lo mismo dijeron en la delegación argentina, dónde reconocieron, de todos modos, que “se habló” del tema. “El swap… llevamos dos décadas de swaps. No sé por qué ahora todo el mundo se preocupa, porque ha sido una política del Banco Central desde hace muchísimo tiempo”, dijo Mondino.

“Las reuniones fueron muy buenas, en Argentina se ha generado una psicosis totalmente exagerada con respecto al swap”, afirmó una alta fuente oficial, intentando desmentir que la gira no hubiese dado los resultados esperados. Y añadió: “Este era un primer viaje de relación, como los que hicimos al FMI. Le fuimos a explicar lo que estamos haciendo para que comprendan las decisiones que estamos tomando. No hay ninguna urgencia ni ultimátum, más allá de que tenemos miradas distintas”.

Claro que el mismo viaje llegó después de sucesivos cortocircuitos con Pekín. El primero, por las declaraciones de Milei en campaña, cuando dijo que no tendría vínculos comerciales “con países comunistas”, y el último, la decisión de “inspeccionar” la estación aeroespacial de Bajada del Agrio, en Neuquén, luego de una queja pública en una entrevista con LA NACION del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Un debate que se saldó con la “visita” de un grupo de funcionarios a la base, matizada con la llegada de la misma delegación a la estación que el Agencia Espacial Europea (ESA) tiene en Malargüe, Mendoza.

“Hay muchísimo interés en inversiones privadas, las reuniones se dieron en los carriles en los que esperábamos”, comentaron cerca de la delegación argentina.

Más allá de la comunicación oficial, en la que se habló de la agenda de Mondino de modo general sin abordar temas conflictivos, los matices y diferencias aparecieron de modo sutil. El jueves pasado, mientras Mondino y la delegación ya se encontraban en París y rumbo a Bruselas (la gira de la canciller termina hoy en Lisboa), la agencia oficial china XinHua publicó un artículo con un título sugestivo: “Inflación y recesión amenazan supervivencia de pequeños negocios en Argentina”.

El texto, que cita fuentes oficiales para apoyarse en datos concretos y testimonios puntuales, afirma que “la economía argentina enfrenta una realidad desafiante marcada por la persistente inflación y la profundización de la recesión, lo que impacta tanto en los costos de producción como en las ventas y pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios locales”. Una visión sobre la marcha de la economía bastante distinta a la que circula por los canales del oficialismo, señal de un vínculo bilateral que no termina de acomodarse.