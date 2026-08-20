El parte médico de Nadia Beller dice que sufrió heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego

Luego de que Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusara a Nadia Beller de realizar un “autoatentado” contra su vida, LA NACION accedió a un parte médico de la Clínica de las Américas, el hospital en Bolivia donde se encuentra internada la mujer, en el que se indica que sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego”.

Según el establecimiento médico, tras el episodio en Santa Cruz de la Sierra, Beller ingresó al hospital con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, con compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo; una fractura expuesta conminuta de húmero derecho; y una herida supraclavicular izquierda sin evidencia radiográfica de compromiso óseo.

Entre los diagnósticos también se encuentran un postoperatorio de reducción y osteosíntesis de fractura expuesta de húmero derecho, con placa tipo Phylos larga y clavijas provisionales, y una extracción quirúrgica de “dos cuerpos extraños” correspondientes a esquirlas de proyectil.

El parte médico de Nadia Beller

Además, la clínica indicó que la mujer está embarazada de aproximadamente cinco semanas. Beller había afirmado en una entrevista con LA NACION, que estaba esperando un hijo, aunque dijo que lleva cuatro meses, y sostuvo que el padre es Cerimedo.

La Clínica de las Américas relató que la mujer de 33 años ingresó este martes tras ser trasladada en ambulancia, acompañada por personal de salud y efectivos policiales. Fue evaluada de manera “multidisciplinaria” por los servicios de Ginecología, Cirugía de Tórax y Traumatología, y se constató que está embarazada de dos meses. La ecografía abdominal, en tanto, no mostró evidencia de lesión de órganos intraabdominales ni líquido libre.

“Los estudios radiográficos evidenciaron una fractura conminuta del tercio proximal diafisario del húmero derecho, con desplazamiento lateral del segmento distal y presencia de esquirlas metálicas en tejido blandos adyacentes. Asimismo, se identificó un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha, sin datos de penetración o lesión torácica evidente, y una herida por proyectil en la parte supraclavicular izquierda, sin compromiso ósea”, continuó.

La Clínica de las Américas dijo que la mujer sufrió heridas y confirmó su embarazo

Ante la gravedad del estado en el que llegó al hospital, Beller fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia y, luego, trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva para una vigilancia postoperatoria.

El posible alta

En terapia intensiva, la paciente mostró mejoras y, de hecho, tuvo conversaciones con medios de comunicación internada. Según la clínica, en la unidad se mantiene lúcida y sin foco neurológico evidente, aunque presenta signos de ansiedad por el episodio y la hospitalización. Además, aclaró que Beller podría recibir el alta entre aproximadamente 24 y 48 horas, dependiente de la evolución general.

“Desde el punto de vista hemodinámico, permanece estable, con ritmo sinusal, adecuada perfusión periférica y sin requerimiento de soporte vasoactivo”, marcó y, en cuanto a su situación respiratoria, indicó que la mujer se encuentra en ventilación espontánea sin requerimiento de oxígeno suplementario y sin signos clínicos de insuficiencia.

De momento, Beller presenta dolor secundario producido por la intervención quirúrgica y está bajo manejo analgésico, con evolución favorable y regular control sintomático. “En el abdomen se encuentra depresible, no doloroso, sin signos clínicos de irritación peritoneal ni datos sugestivos de lesión intraabdominal. Las heridas quirúrgicas y traumáticas se mantienen bajo vigilancia, sin actuales de infección”, expresó.

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