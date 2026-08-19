La abogada de Fernando Cerimedo acusó a Nadia Beller de orquestar un “autoatentado”

Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusó este miércoles a Nadia Beller, pareja del exasesor de Milei y quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, de haber orquestado un “autoatentado”.

“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia]. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas”, dijo Arce en Radio Rivadavia.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei que fue arrestado en Bolivia como principal sospechoso por el intento de asesinato de su pareja Nadia Beller

E insistió: “Si mirás los videos [de las cámaras de vigilancia], se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, que son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...”.

Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. “Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia [que la trasladó] se habló de dos tiros: en el hombro derecho e izquierdo”.

“Ella [Nadia Beller] no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, remarcó a continuación.

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