Con Sergio Massa de gira por Córdoba y Santa Fe, su jefe de campaña y candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro, participó de un encuentro nacional del Frente Renovador, en el complejo porteño Parque Norte. El objetivo fue abordar ejes de campaña de cara a las elecciones generales de octubre, en el que el oficialismo buscará remontar su alicaída participación de agosto pasado en las PASO .

Si bien para la tarde está previsto el cierre del encuentro con la palabra del propio Massa, desde su entorno explicaban que por su agenda del día está en duda su participación. La atención del tigrense, de vuelta en el país tras su paso por Washington, está puesta en una serie de anuncios que hará en ambas provincias , que tienen una centralidad fundamental a nivel electoral. “Massa es la persona, es el candidato indicado para la Argentina que viene” , dijo De Pedro al afirmar que “además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio”.

En el discurso de apertura del cónclave, también se refirió a la postura de sectores del radicalismo. “Empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con Bullrich, no es por acá, no es prendiendo fuego la educación pública, no es sacándole lo poco o mucho que tenga cada uno de los jubilados, no es prendiendo fuego el Banco Central, no es sacándole cosas a la gente sino dándole más’”, agregó. Días atrás el propio Massa fue quien apostó por un gobierno de “unidad con radicales y peronistas del PRO”, en referencia a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta.

Massa en conexión con varios gobernadores, entre ellos el radical electo de Jujuy, Carlos Sadir

Poco después del discurso de De Pedro, Massa se mostró en Córdoba, desde donde encabezó la puesta en marcha de obras vinculadas al Gasoducto Norte con los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; La Rioja, Ricardo Quintela; Salta, Gustavo Sáenz; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Carlos Sadir, electo en Jujuy. Este último, justamente, es radical y heredero político de Gerardo Morales, quien fue compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

Los mandatarios provinciales son centrales de cara al objetivo que se trazó el oficialismo para la nueva etapa rumbo a las elecciones generales. El hecho de que en la mayoría de las provincias haya hecho una mejor performance el libertario Javier Milei, en contraposición a los antecedentes locales en los que ganó el oficialismo, hizo que se hiciera foco en eso. En el comando de campaña, sobre la calle Mitre, desfilaron en los últimos días varios de los representantes provinciales, a quienes se les pidió que trabajen activamente por la candidatura de Massa. Algo similar a lo que sucede con los municipios del conurbano, donde se registró un importante porcentaje de boletas cortadas.

Al comienzo de esta tarde, De Pedro usó su cuenta de la red social X para dar cuenta de su paso por el plenario del Frente Renovador. “Encendamos el motor de la militancia para construir una nueva mayoría. Salgamos a defender a la Patria con coraje, decisión y con el sueño de una Argentina mejor. Vayamos a buscar cada voto para que Sergio Massa sea el próximo presidente”, consignó.

En su exposición, de Pedro aseguró: “Estamos en pos de construir un proyecto de largo plazo, ese sueño de una Argentina, como decía Néstor Kirchner, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda ir resolviendo cada uno sus escollos por lo menos por 20 años, porque es la forma de consolidar un proyecto de desarrollo de un país”.

De Pedro no ahorró críticas a la gestión de Mauricio Macri al rescatar el trabajo de Massa en el Palacio de Hacienda. “Lo que está haciendo Sergio es administrar las consecuencias de la peor decisión de un gobierno de los últimos 40 años, que fue la vuelta al Fondo Monetario Internacional que trajo Mauricio Macri para financiar la fuga que generó el peor negocio para la Argentina de los últimos 40 años”, remarcó.

Fue poco después de eso que el titular de Interior aseguró que en las últimas semanas “empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, apegado al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con Bullrich, no es por acá, no es prendiendo fuego la educación pública, no es sacándole lo poco o mucho que tenga cada uno de los jubilados, no es prendiendo fuego el Banco Central, no es sacándole cosas a la gente sino dándole más’” .

De Pedro en el encuentro del Frente Renovador, en Parque Norte

“Wado” apuntó además a la “responsabilidad de salir a caminar y convocar a todos aquellos dirigentes que se pueden sumar, bajo el liderazgo de Sergio Massa, a construir una nueva mayoría para, dé una vez por todas, dar felicidad a todo el pueblo argentino”.

Al encuentro asistieron, entre otros, el saliente gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; Ayelén Mazzina; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y uno de los directores del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

El encuentro de Parque Norte no fue el único cónclave partidario que se puso en marcha. Este anochecer, en San Martín, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, participará de un plenario y comenzará a militar en vistas a los próximos comicios. “¡La damos vuelta. Viva Perón, carajo!” es la consigna del encuentro que lleva los sellos del Partido Justicialista y Unión por la Patria.