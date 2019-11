El orfebre Juan Carlos Pallarols contó algunos detalles del futuro bastón presidencial Fuente: Archivo

El orfebre platero argentino Juan Carlos Pallarols contó hoy que el presidente electo, Alberto Fernández, le hizo un pedido especial para el bastón que usará el próximo 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia de la Nación.

El atributo está hecho con una madera llamada burundi, que proviene de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, y fue bendecida mediante una ceremonia Qom, según Pallarols.

"Alberto Fernández me pidió que pusiera la leyenda 'Argentina de pie' y así lo hicimos. Me pareció muy simpático ponerlo en la parte de la empuñadura", relató el platero a Radio Cooperativa.

Agregó que los mandatarios siempre poner "alguna particularidad", y recordó que "en 1983 el expresidente Raúl Alfonsín solicitó que el bastón estuviera confeccionado con madera argentina, ya que, si bien era muy bonito, tenía que ver con costumbres europeas, contó.

Pallarols en su lugar de trabajo Fuente: Archivo

"Así que la particularidad del bastón en aquel momento fue que se transformó en el primer bastón criollo, algo importante porque representa un símbolo milenario desde los primeros pastores, utilizado para marcar quién es el jefe", explicó.

Por otra parte, respecto de la ceremonia que se realizó con la madera con la que fue utilizada el bastón que usará Fernández, Pallarols dijo: "Fue muy espiritual, yo no sabía que había que pedir permiso a la naturaleza, y fue eso lo que hicimos con la comunidad Qom. Ellos hablaban en otro idioma, cantaron bailamos todos y se hizo un agradecimiento".

Respecto de las particularidades de la madera burundi, el platero explicó: "No es cara, pero tiene una resistencia única y no se corrompe. Por lo tanto, le deseamos al Presidente futuro que lo use e imite las cualidades de esta madera".

Agencia Télam