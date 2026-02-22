El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez

La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de LA NACION sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.

La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con otros dos camaristas, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico -donde se inició- o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Pablo Toviggino junto a Claudio Chiqui Tapia

Uno de los denunciantes de las presuntas maniobras, el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, calificó la revelación como algo “obsceno y escandaloso”. Y sostuvo que se podrían conocer más detalles. “Por estas razones Tapia y Toviggino se manejaron con tanta impunidad”, afirmó.

Tras enfrentarse judicialmente con los dirigentes de la AFA, Del Gaiso fue denunciado junto a otros referentes de la Coalición Cívica por presuntas “maniobras de extorsión”.

En ese contexto, la exdiputada nacional Marcela Campagnoli planteó que el juez debería apartarse del expediente. “Espero que se excuse de seguir en la causa”, señaló. En el mismo sentido se pronunció Graciela Ocaña, de Confianza Pública.

La definicion sobre si se investiga a fondo o sigue “durmiendo en el Juzgado de Campana”, no la puede tomar un Juez que festejo su cumple años en la Mega Mansión de “ la jubilada y el monotributista exitoso “



La impunidad se terminó y Tapia y Toviggino van a terminar presos. https://t.co/Iz0mxfJWDE — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) February 22, 2026

Mahiques descartó esa posibilidad. En diálogo con LA NACION, sostuvo: “No hay un ‘violenciamoralómetro’ que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme”.

El magistrado aseguró que esa noche solo compartió una cena con un exalumno, el intendente de Pilar, Federico Achával, y que allí se cruzó con algunos integrantes del ámbito judicial.

Las críticas también llegaron desde el entorno de los denunciantes. La abogada María Pace Wells, representante de Del Gaiso, cuestionó la situación: “La ética judicial tiene más mugre que una papa”. Además, apuntó a los vínculos entre la familia del camarista y la AFA.

#Justicia

Hace años que muchos sostenemos que los Jueces y Fiscales no deberían ocupar cargo alguno en la AFA ni en los Clubes.

Sus funciones equivalen a las de un sacerdocio. Cuanto más sobrios y apartados de ámbitos que pueden despertar alguna sospecha mucho mejor! — Guillermo Lipera (@GuillermoLipera) February 22, 2026

Uno de sus hijos, Esteban Mahiques, director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería, figura en la página oficial de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina. Otro, Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, aparece como vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa), anunciada por Tapia en noviembre pasado. Ambos renunciaron a esos cargos en la AFA en las últimas semanas.

El debate se amplificó en redes sociales. Pace Wells respondió a una publicación del diputado libertario Alejandro Fargosi, quien calificó como “inadmisible” la situación revelada por este medio.

Carlos Mahiques, juez de la causa AFA, celebró su cumpleaños en la quinta de Toviggino. Para garantizar imparcialidad, debe apartarse de intervenir — Eduardo Gerome (@edgerome) February 22, 2026

En la misma línea, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, María Eugenia Talerico, sostuvo que el juez “debe excusarse si estuvo en esa quinta”. También planteó que el Consejo de la Magistratura debería intervenir y recordó un pedido previo de juicio político contra el camarista.

Desde la defensa de Tapia y Toviggino, en cambio, rechazaron la versión y la calificaron como “rumores de pasillo”.

Mahiques insistió en negar que el festejo haya existido y, al ser consultado por el periodista Hugo Alconada Mon, respondió: “Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente?”. Luego reiteró: “No siento que sea algo por lo que deba excusarme”.

Antecedentes

El camarista, hoy en el centro de la polémica, mantiene vínculos con distintos sectores políticos. Fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y, desde 2017, integra la Cámara Federal de Casación, uno de los tribunales más relevantes del país por donde pasan expedientes sensibles para la dirigencia política.

I N A D M I S I B L E



Un juez de la causa AFA festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino https://t.co/6dVVoMsIkP — Alejandro Fargosi (@fargosi) February 22, 2026

En 2026 Mahiques cumplirá 75 años, edad límite para permanecer en el cargo salvo que el Senado, a pedido del Poder Ejecutivo, apruebe una prórroga por cinco años. A comienzos de mes, el presidente Javier Milei envió el pliego para renovar su acuerdo y extender su permanencia en la Casación hasta los 80 años. Para lograrlo necesitará el aval de 37 senadores.

¿Quiénes levantarán la mano por el magistrado? Su biografía judicial encierra más controversias. Una de las más sonora se conoció en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido.

De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo “justificar” el viaje.

“Deben evaluarme por el contenido de mis sentencias”, replicó Mahiques.

Sin embargo, algunas de ellas también lo pusieron bajo observación. En el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas, le concedió al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, una vía de escape: entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia que fue revertido.