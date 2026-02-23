Quién ganó las elecciones en Mendoza 2026

Este domingo 22 de febrero seis comunas mendocinas llevaron a cabo elecciones para renovar sus Concejos Deliberantes, en una jornada electoral desdoblada del cronograma nacional. Estos comicios, que incluyeron a distritos clave como San Rafael y Maipú, generaron gran expectativa y arrojaron resultados que reconfiguran el mapa político local, especialmente ante el avance de la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA).

La jornada se caracterizó por una baja participación del padrón, inferior al 50%, pero dejó un panorama claro sobre la tendencia política en la provincia. El oficialismo provincial, liderado por la UCR de Cambia Mendoza en conjunción con LLA, logró importantes victorias en bastiones históricamente peronistas, mientras que el justicialismo consiguió retener algunos de sus territorios más allá de las divisiones internas.

¿Qué se votó específicamente en las elecciones del 22 de febrero de 2026 en Mendoza?

En esta jornada electoral, los ciudadanos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz fueron convocados para definir la renovación de la mitad de las bancas de sus respectivos Concejos Deliberantes. Adicionalmente, en San Rafael, también se eligieron 24 convencionales municipales encargados de un proceso de autonomía local. Se habilitaron 514.008 electores bajo el sistema de Boleta Única Papel.

¿Quién ganó en las elecciones Mendoza 2026?

La alianza conformada por la UCR de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza obtuvo una victoria significativa en San Rafael, un territorio considerado un bastión histórico del peronismo. Los resultados provisorios indicaron que la coalición violeta alcanzó el 39% de los votos, por lo que superó al Partido Justicialista que obtuvo el 38%. Esta derrota fue un duro golpe para el PJ, aunque lograron un triunfo en la elección de convencionales para la autonomía municipal en la misma comuna.

A pesar de la derrota en San Rafael, el justicialismo logró revertir la ecuación en Maipú, otro distrito clave, donde se impuso con el 43% de los votos frente al 40% de la alianza oficialista. El peronismo también retuvo sin inconvenientes los departamentos de Santa Rosa y La Paz. Sin embargo, en otros departamentos como Rivadavia, la alianza violeta obtuvo un 40% contra un 30% del exradical a cargo, mostrando un avance considerable.

En Luján de Cuyo, la comuna liderada por el macrismo en alianza con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, retuvo el control sin mayores dificultades. El frente oficialista se impuso con más del 59% de los votos, por lo que superó ampliamente al frente justicialista tradicional, que alcanzó el 10,5%.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, fue uno de los grandes ganadores de la noche y recibió felicitaciones del presidente de Pro, Mauricio Macri. El gobernador Alfredo Cornejo también celebró los resultados, destacando el “gran acompañamiento de las familias” y la necesidad de un “Estado que acompañe y no sea un estorbo”.

Estos resultados se pueden explicar en parte por la baja participación en las urnas. En tanto, las divisiones internas del justicialismo, con el kirchnerismo que presentó candidaturas propias separadas del PJ tradicional en algunos distritos (como San Rafael, donde obtuvo un 5%), debilitaron al frente opositor y contribuyeron a la victoria de la alianza violeta en ciertos bastiones.

