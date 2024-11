El pedido de disculpas de Maximiliano Ferraro tras la escandalosa pelea con Silvana Giudici en el debate por la ludopatía

En medio de una tensa reunión de comisiones en la que la Coalición Cívica consiguió 90 firmas para avanzar con su propuesta para regulación de las apuestas online, los diputados Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici protagonizaron una violenta pelea que incluyó insultos y acusaciones. Tras el hecho -que se viralizó rápidamente en redes sociales- el legislador de la Coalición Cívica (CC) aclaró lo sucedido en su cuenta de X: “Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados”.

Y apuntó contra la diputada de Pro: “De la misma forma y en el mismo espíritu, espero las disculpas pertinentes por la infundada y mentirosa acusación de cualquier agresión física y por ser llamado ‘hijo de puta’ por la diputada Silvana Giudici, que se sintió aludida cuando hacía un planteo sustancial sobre las presiones de Codere y el lobby del juego en la genérica y ambigua redacción respecto de la limitación de publicidad del dictamen de minoría”.

Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados.



De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 13, 2024

Por su parte, Giudici había solicitado un pedido de disculpas en su propia cuenta de X y argumentó: “Nos conocemos hace más de 20 años y hoy parecía otra persona mintiendo a la par del kirchnerismo”.

Tras el mensaje de Ferraro, respondió: “Corresponden las disculpas y te las acepto, pero no entendés que no se puede acusar a todos pensando que vos sos superior o impune. Acusabas a la UCR, al Pro y a LLA de algo que justamente no podes explicar porque estabas votando muy contento con el bloque de Cristóbal López e Insaurralde. Solamente tenías que pedir disculpas por la agresión tuya y de Frade hacia Karina Banfi y hacia mi. Saludos!”.

Corresponden las disculpas y te las acepto pero no entendés que no se puede acusar a todos pensando que vos sos superior o impune. Acusabas a la ucr, al pro y a Lla de algo que justamente no podes explicar porque estabas votando muy contento con el bloque de Cristóbal López e… https://t.co/6hIzW09IZ8 — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) November 13, 2024

Ambos habían protagonizado un tenso enfrentamiento que comenzó con discrepancias en sus exposiciones. “Incurre en algunas cuestiones que serían realmente complicadas para evaluar la constitucionalidad de la norma. Lo que no vamos a hacer es avanzar en cuestiones que puedan lesionar otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión y de contenidos en internet. No nos parece que haya que regular de esta manera específica las redes sociales porque esto abre la puerta no solo para intentar limitar conductas como la promoción del juego online”, planteó Giudici.

Ferraro, cuando fue su turno, había marcado: “Somos muy claros en que no solamente es la prohibición a través de medios, sino que tiene que ver con clubes de fútbol, camisetas, publicidad en vía pública. Similar a lo que fue el avance en la prohibición del tabaco”. Luego, leyó el artículo ocho de la norma que enumera la extensa lista de dónde se prohibiría la publicidad.

A lo largo de la jornada, el intercambio continuó aumentando hasta que Ferraro le cuestionó “qué pasaba” con Codere y Daniel Angelici y, de esta forma, hizo referencia a que la funcionaria ejercía lobby hacia una empresa de juego online propiedad de este último. “Sos un hijo de puta”, respondió ella.

Ahí fue cuando el diputado de la CC se acercó hasta donde estaba la diputada y continuaron la discusión a los gritos, mientras otros legisladores se acercaban para separarlos. “Me conocés desde hace 20 años, ¿cómo me vas a decir eso? Ególatra, papanata, andá con los kirchneristas”, lanzó Giudici. “Hacete cargo”, repitió él.

