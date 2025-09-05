El peronismo aspira a un resultado que le permita aumentar sus bancas y mantener su interna contenida

Las elecciones de este domingo ponen al peronismo ante un examen clave para su unidad y para el futuro del gobierno provincial de Axel Kicillof. Bajo la denominación Fuerza Patria, el justicialismo agrupó a sus sectores alineados con la expresidenta Cristina Kirchner y con el gobernador, más los leales a Sergio Massa. La unidad electoral se anudó con tensiones y disputas que aún subsisten, pero que los dirigentes buscaron mantener en segundo plano para concentrarse en la pelea contra el presidente Javier Milei. Fuerza Patria busca concluir la jornada electoral con una representación mayor en las bancas de la Legislatura bonaerense, con una esperanza central puesta en su desempeño en el conurbano.

El peronismo pone en juego 29 bancas (19 de diputados y diez de senadores provinciales) y pretende elevar su número en esta elección. En la tercera sección, donde se disputan 18 diputados, y en la primera sección, donde hay ocho senadores a elegir, están los territorios en los que se siente siempre fortalecido. Las secciones del interior representan menores expectativas y la octava (La Plata), es una región en la que un empate en bancas se evalúa como posible en las filas peronistas.

Gabriel Katopodis, candidato a senador provincial por Fuerza Patria en la primera sección Fabián Marelli

En la primera sección, el justicialismo arriesga cuatro bancas de senadores; en la segunda, cuatro de diputados; en la tercera, ocho de diputados; en la cuarta, tres de senadores; en la quinta, dos de senadores; en la sexta, cuatro de diputados; en la séptima, una de senadores, y en la octava, tres de diputados. Son los lugares que ganó en las elecciones legislativas de 2021. Más allá del recuento total al final de la jornada, en el peronismo tendrá valor la orientación de cada legislador que gane una banca. Los bloques del peronismo están dominados por el cristinismo y Kicillof pretende tener más legisladores que le respondan en sus próximos dos años de mandato.

La boleta de Fuerza Patria de la primera sección está encabezada por un leal a Kicillof, Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura bonaerense). En la segunda, quedó al frente un intendente kicillofista, Diego Nanni (Exaltación de la Cruz). La primera candidata por la tercera sección también es una aliada de Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario. La nómina de la cuarta sección la lidera Diego Videla, presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, alineado con Cristina. La boleta de la quinta sección tiene en primer lugar a la camporista Fernanda Raverta (extitular de la Anses). También el cristinismo encabeza en la sexta sección, con el diputado provincial Alejandro Dichiara. En la séptima, lidera María Inés Laurini, concejala de Azul, distrito que gobierna el cristinismo. En la octava, el camporista Ariel Archanco está en primer lugar.

Magario encabeza la boleta de la tercera sección electoral Ignacio Amiconi - LA NACION

En los cálculos previos que se barajaban en las filas peronistas, estaba conseguir cuatro bancas por la primera sección, otras cuatro por la segunda, entre nueve y diez por la tercera, dos o tres por la cuarta, dos por la quinta, tres o cuatro por la sexta, dos por la séptima y tres por la octava.

En la última semana de campaña, Kicillof recorrió distritos del conurbano y la ciudad de La Plata. Se mostró con Sergio Massa en la primera sección. Cristina Kirchner difundió un mensaje por audio desde su prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución; su alfil Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) lo reprodujo en su propio cierre de campaña local, el jueves. La exmandataria convocó a votar por Fuerza Patria, en contra de Milei.

Fernanda Raverta, candidata en la quinta sección Prensa PBA

La interna del peronismo quedó solapada durante la campaña, aunque emergió de forma inesperada durante un acto en Quilmes, cuando Máximo Kirchner le reclamó a Kicillof que ponga en ese distrito “la misma plata” que destina a la ciudad de La Plata. La polémica no escaló. En las distintas terminales del peronismo repetían durante los días de campaña que el objetivo estaba puesto solo en el domingo electoral.

Sin embargo, en algunos distritos la interna entre cristinistas y kicillofistas sigue vigente, a pesar de la unidad en las listas. Un caso particular se produce en Morón, donde la lista de concejales de Fuerza Patria intercala nombres alineados con el intendente Lucas Ghi y con el exjefe comunal Martín Sabbatella, que sostienen un fuerte enfrentamiento. Cerraron una nómina única de concejales que debieron aprobar en los tribunales por haberse presentado fuera de término, pero en paralelo tenían habilitadas sus propias listas. Hicieron campaña por separado y no tienen diálogo. Ghi es uno de los intendentes que se encolumnaron con Kicillof; Sabbatella responde a Cristina.

Otro distrito en el que se vive a fondo la interna es Coronel Suárez, en la sexta sección electoral. El intendente, Ricardo Moccero, integra las filas de Kicillof, pero la lista de Fuerza Patria para el Concejo Deliberante no lo representa. Argumenta que está copada por La Cámpora, agrupación con la que no comulga. En ese escenario, el jefe comunal presentó una lista propia, llamada Movimiento para la Victoria.