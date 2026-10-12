El peronismo marchará dividido por el Día de la Lealtad: La Matanza y San José 1111 serán los puntos de concentración

El Día de la Lealtad, fecha clave de la liturgia peronista que el justicialismo conmemora cada 17 de octubre, volverá a mostrar este año signos de la división principal del partido, entre los sectores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cada una de estas vertientes enfrentadas de la interna diagrama sus propios actos. Sin exponer aún con certeza la agenda para ese día de movilización para el peronismo, dejan en claro que tendrán actividades geográficamente distantes.

Ninguno de los sectores confirma con detalles cuáles son sus planes, pero sí adelantan que volverán a mostrarse por separado, en una interna que la semana pasada recobró temperatura con cruces entre el ministro de Gobierno bonaerense y hombre de máxima confianza de Kicillof, Carlos Bianco, y dirigentes de La Cámpora como el senador nacional Martín Doñate.

Mayor hermetismo aún hay en las filas del exministro de Economía Sergio Massa, el tercer componente de la interna peronista.

Cristina Kirchner, en su departamento de Constitución, donde se concentrarán militantes el próximo 17 de octubre Hernan Zenteno - La Nacion

El Movimiento Derecho al Futuro, agrupación de Kicillof dentro del Partido Justicialista, hará un acto en La Matanza. Así lo anticiparon a LA NACION dos fuentes que respaldan al gobernador en su disputa con Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de ese distrito, Fernando Espinoza, es uno de sus aliados centrales y quiere ser candidato a gobernador el año que viene. La semana pasada, Espinoza fue reelegido presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El cristinismo, en tanto, irá a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad. Del mismo modo que en el círculo cercano a Kicillof, en las filas de La Cámpora y del cristinismo en general no ofrecieron detalles. “Se está definiendo qué se hará, pero habrá un acto ese día en San José”, dijo a LA NACION un portavoz del cristinismo.

Además de lo que el kirchnerismo duro hará en la esquina de San José y Humberto Primo, habrá otras actividades de sus principales referentes. Máximo Kirchner viajará a Chaco y compartirá la jornada con el exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich. El exmandatario chaqueño fue anfitrión de Kicillof, en Resistencia, el 19 de agosto.

Hace casi dos meses, Capitanich recibió en Chaco a Kicillof; el 17 de octubre será anfitrión de Máximo Kirchner en el Día de la Lealtad

La interna volvió a sumar capítulos en los últimos días. El sábado, Bianco recibió críticas del camporista Doñate tras señalar, en una entrevista con el canal de streaming Cenital, que un hipotético dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al recurso de la expresidenta Cristina Kirchner contra su condena por el caso Vialidad sería “no vinculante” para la Justicia nacional. Doñate publicó en su cuenta de la red social X una serie de argumentos en contrario y acusó a Bianco de repetir “lo que podrían ser los argumentos de quien desea que Cristina termine su vida presa” y de ser un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora.

El Frente Renovador, de Massa, también se encuentra en definiciones sobre qué hará el próximo 17 de octubre. En sus filas no brindaron mayores detalles sobre la actividad que llevarán a cabo.

Carlos, con incredulidad ante tus dudas y afirmaciones, me veo obligado a ofrecerte sin demora las siguientes aclaraciones, antes de que repitas lo que podrían ser los argumentos de quien desea que Cristina termine su vida presa.

1.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y… pic.twitter.com/e8WHlBU4Xd — Martin Doñate (@martindonate) October 9, 2026

Otros sectores del peronismo tienen sus propios planes. La tropa del diputado nacional Juan Grabois evalúa si participar de la conmemoración del Día de la Lealtad o centrarse únicamente en la presentación de un libro de políticas públicas, prevista para el 24 de octubre. Esa fecha también es recordada dentro del peronismo, por la fundación, en 1945, del Partido Laborista, con el que Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia de la Nación el año siguiente. El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno participará de los actos que se realicen, pero no impulsará uno propio. “Nos vamos a sumar a los actos que se organicen”, dijo una fuente de su partido, Principios y Valores.

El año pasado, en el 80º aniversario del 17 de octubre de 1945, el kicillofismo y el cristinismo tuvieron sus celebraciones separadas, pero hubo señales de acercamiento, como la participación de Kicillof en la movilización hacia el departamento de Cristina Kirchner. El contexto electoral de ese momento ayudaba a escenificar cohesión entre los grupos en permanente tensión. Kicillof hizo un acto en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón. Entre otros, lo acompañó en ese acto el por entonces candidato a diputado nacional Jorge Taiana, quien luego estuvo en el departamento de Cristina Kirchner, en la otra parte de la celebración peronista del Día de la Lealtad de 2025. También Grabois era candidato y estuvo en las celebraciones.