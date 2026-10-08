Kicillof levanta el tono por la falta de obra pública y les dijo a los libertarios: “No tienen cara, vayan a pedirle al Presidente”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reaccionó este jueves ante un reclamo de obras sanitarias en la localidad de Carlos Casares, impulsado por La Libertad Avanza. Cuando le plantearon que la demanda provenía de los partidarios de Javier Milei, levantó el tono: “No tienen cara. Vayan a pedirle al Presidente, caraduras”, enfatizó.

La controversia surgió luego de que la senadora provincial Analía Balaudo junto a los concejales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, todos de LLA, acusaran a la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y a los funcionarios estatales que la administran, de presuntas irregularidades y deficiencias críticas en la prestación del servicio.

Los libertarios denunciaron ante la Justicia que no se habrían cumplido los deberes vinculados con un servicio público esencial y advirtieron por el impacto que tiene la falta de agua para los vecinos. El reclamo judicial está focalizado en la localidad de Carlos Casares. Pero desde el espacio que responde al presidente Milei se precisó que los problemas de falta de agua se repiten en 95 municipios del territorio que gobierna Kicillof hace 7 años.

“Tenemos un problema aquí: el agua. La Libertad Avanza llevó el reclamo a la justicia”, le dijo un periodista local a Kicillof durante su visita a Carlos Casares.

El gobernador Axel Kicillof responde a los cuestionamientos de LLA por la falta de obras de saneamiento y en edificios escolares

El gobernador respondió, en un tono poco habitual en él: “¿Alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública? Esta gente no tiene cara. Ponele los videitos de Milei diciendo cero obra pública. Y que se vayan a pedirle al Presidente. Vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la provincia. Caraduras".

El gobernador buscó explicar: “Hay acueductos históricos. Los caños antiguos se han ido deteriorando. Hay que hacerlos de nuevo. Estamos trabajando. No se puede explicar como seguimos haciendo esas cosas con el desastre que tenemos de abandono del gobierno nacional. Todo estamos pagando. Así y todo estamos lanzando un acueducto por 25 millones de pesos”, detalló Kicillof.

El Acueducto French-Carlos Casares cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demanda, según precisó la provincia, una inversión de $23.950 millones de pesos.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En medio de tantas dificultades, vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares: un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en el municipio”. Y abundó: “A pesar de que el Gobierno nacional paralizó todos los proyectos, nosotros seguimos haciendo un gran esfuerzo para sostener las obras que traen soluciones concretas a los problemas de las familias bonaerenses”.

Kicillof en Carlos Casares

Al lado de Kicillof, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, precisó que la obra se está licitando. Agregó que también hay obras por 1.700 millones de pesos para dos localidades vecinas a Carlos Casares y obras pluviales por 4.500 millones de pesos vinculadas a la prevención de El Niño.

La controversia entre Nación y Provincia es uno de los puntos de mayor tensión entre los gobiernos de Kicillof -que reclama mil obras paralizadas- y Milei, que niega una asfixia financiera sobre este territorio. De acuerdo a un detalle que proporcionó la Provincia, el gobierno nacional mantiene paralizadas obras en este territorio por 9,2 billones de pesos.

Entre ellas hay 180 obras públicas ejecutadas por Nación en Provincia por 5.492.185 millones; el Programa Procrear por 1.518.048 millones; convenios entre Nación y municipios para 755 obras por 866.499 millones; el programa casa propia para construcción de 9.725 viviendas en 52 municipios por 364.055 millones; infraestructura tripartita entre Nación, provincia y municipios por 81.939 millones; treinta obras en universidades situadas en territorio provincial por 59.462 millones, según denuncia la provincia.

Denuncias cruzadas

Mientras el gobierno provincial reclama a Nación, la senadora bonaerense de LLA Analía Balaudo realizó una denuncia penal contra ABSA y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con competencia en el área, por la crítica situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares ante la falta de suministro.

Los anegamientos y la falta de agua en plena temporada de verano motivaron la presentación judicial en enero último. “No es un problema nuevo ni un imprevisto, desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, advirtió la legisladora.

“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo”, relató Balaudo.

La problemática llegó a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ante la falta de respuestas, Balaudo definió presentar junto con los concejales locales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequieal Orazi una denuncia penal en la Justicia.