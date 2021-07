El picante ida y vuelta entre Victoria Tolosa Paz y Jonatan Viale por las visitas a Olivos durante la cuarentena

En el marco de la campaña electoral de cara a las PASO legislativas, y en medio de la polémica por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada por el Frente de Todos, estuvo presente en el programa de Jonatan Viale en LN+.

“No me gusta cuando el periodismo califica: ‘Cabaret en Olivos’”, indicó al ser consultada al respecto. “Me parece una falta de respeto a la investidura presidencial. En todo caso, pregúntenle al secretario general de presidencia en el marco de qué había una contratación de Sofía Pacchi. Yo la conozco como asistente de Fabiola Yáñez y punto”, completó.

Al escuchar sus respuestas, Jonatan Viale recordó uno de los casos más duros de aquella época: “Me parece una falta de respeto lo que pasó con el papá de Solange Musse ¿Te acordás lo que pasó?”, inquirió el periodista. Desconcertada, Tolosa Paz atinó a indicar: “A ver...”

“No te acordás... No lo dejaron entrar a Córdoba a despedir a su hija. Mientras tanto, en Olivos pasaban cosas”, precisó el periodista. “Fue tremendo, ahora lo recuerdo muy bien. Vuelvo a repetir, ese tipo de adjetivaciones y descalificaciones no están basadas en hechos concretos. Este canal... titulan ‘cabaret’. Las editoriales hablan, algunos son los reyes de la República pero descalifican de manera constante y adjetivan con datos que no son”, replicó Tolosa Paz.

El vacunatorio vip

Otro de los temas que fuero tratado durante la visita de Tolosa Paz al programa de Viale fue el vacunatorio vip. “Tuve que ver cómo nuestro ministro de Salud, Ginés González García, que es una eminencia en materia de salud en la Argentina...”, comenzó a desarrollar la precandidata.

Mientras intentaba avanzar, Viale la interrumpió en seco: “Sí, una eminencia que permitió la vacunación vip”. “No fue un delito y fue un error tremendo. Para mí fue un error garrafal; el Presidente ha sido ejemplar, le ha pedido la renuncia. Al Presidente le pareció una irregularidad tremenda, estamos en julio ante la salida de la pandemia. Todo lo que tengan para denunciar, denúncienlo en la Justicia”, respondió ella.

