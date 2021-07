“Es como haber ido a tu propio velorio”: el desgarrador relato de Julián Weich tras superar el coronavirus

Tras haber recibido el alta en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Julián Weich (55) regresó a su hogar. A través de un vivo de Instagram, el conductor y embajador de Unicef les agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo durante su recuperación del Covid-19 y habló de cómo vivió los días que pasó internado.

De primera mano, frente a cámara, Julián Weich decidió comunicarles en vivo y en directo a sus seguidores cómo atravesó el coronavirus. Además de haberle agradecido a los médicos del IADT, el conductor y embajador de Unicef habló de la importancia de seguir cuidándose, desmintió las versiones que lo acusaban de antivacunas y dio una llamativa definición de cómo vivió su recuperación.

“Quiero agradecerles a todos por los mensajes de buena onda, de buena energía, de sanación, de oración, de curación, de tantos países, de lugares, de personas que conozco y de otras que no. La verdad que fue raro porque me agarré un Covid leve donde no había ningún problema y, de pronto, te ponen un poco de oxígeno con una bigotera para que te recuperes más rápido, para que vuelvas a tu casa, pero no volví más”, relató Weich en referencia a cómo su cuadro, que si bien no fue grave, hizo que permaneciera más de una semana en terapia intensiva.

Como ya lo había hecho junto a Maby Wells, su compañera del programa radial, Weich reiteró su agradecimiento a su médico personal Mario Fitz Maurice y lo hizo extensivo a todo el personal médico: “Es increíble ver cómo te cuidan”.

El reclamo de los médicos

Weich describió que siempre estuvo pendiente del teléfono, pero a diferencia de lo que ocurrió con otras personalidades del mundo del espectáculo o el periodismo, como Sergio Lapegüe, optó por no documentar el minuto a minuto de su internación. “No escribía, no hablaba, no iba a hacer un show de mi Covid, pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de tantos mensajes buenos y de la energía positiva que me llegaba. Creo que eso fue parte de mi sanación rápida”, agregó.

Luego de haber explicado que ya comenzó con las sesiones de kinesiología para recuperar su actividad pulmonar, y remarcar que nunca atravesó condiciones ni física ni psíquica ni emocional graves, Weich se solidarizó con los médicos que reclaman una mejora en las condiciones laborales. “Era muy loco estar internado y escuchar las marchas que había afuera de muchas clínicas de la ciudad [de Buenos Aires], reclamando por salarios, por derechos, por un montón de cosas que el personal de salud está reclamando y que lo merece. Hace un año y medio que están dando la vida por los pacientes. Es un trabajo, lo eligieron, pero esto es mucho más que eso: son los héroes de esta actualidad”, opinó.

“No soy antivacunas”

Ante algunas versiones que circularon en las redes sociales, Weich aclaró que no está en contra de las vacunas contra el Covid-19 y explicó los motivos que lo obligaron a posponer el primer turno que le habían asignado. “No soy antivacunas, al revés, me la paso promocionando la vacunación tanto en el programa de Canal 9, como en el de Radio Uno, como en mis redes sociales, como a través de Unicef. Lo que me pasó era que tenía turno, no fui por un problema personal y a los cuatro o cinco días que fui a colaborar con Los Espartanos supongo que fue ahí que me contagié, no lo puedo asegurar. Pero por más que me hubiera contagiado, como los anticuerpos demoran unos cuantos días, me habría contagiado igual. Sí soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”, aclaró con ironía.

Sobre el final del video de más de ocho minutos, Weich dejó una gráfica descripción de lo que sintió en las dos semanas que pasó internado y, a la vez, conectado a la realidad vía el teléfono celular. “Gracias por todo el apoyo y la ayuda. Lo decía el otro día en diálogo con Maby en Otra vez juntos (Radio Uno), es como haber estado en tu propio velorio: ves quién va, quién no va, quién saluda, quién no. Es una situación rara”, concluyó.

LA NACION