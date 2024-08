El polémico motivo por el que Ángel de Brito salió del aire en plena emisión de LAM

Escuchar

Esta noche en LAM (América TV) se vivió un momento extraño cuando Ángel de Brito tuvo que abandonar su silla al aire. Después de presentar un informe, el conductor se levantó y dejó a Yanina Latorre a cargo del programa, quien tampoco entendía qué era lo que pasaba.

“No pasa nada, no se preocupen”, expresó la mediática una vez terminado el type. “Ángel recibió un llamado que no es un problema personal, pero es por un tema que él estaba siguiendo un caso y es una fuente de laburo y era un llamado que ameritaba ser atendido”, agregó.

Ya de regreso al piso, las angelitas quisieron saber de qué se trató su abrupta salida. “El otro día, con todo este tema de Fabiola (Yañez) y Alberto (Fernández) yo conté que una mujer me escribió y me dijo ‘yo era la novia de Alberto y de repente me enteré de que la novia era Fabiola’”, comenzó diciendo de Brito.

Y siguió: “Pensé que iba a querer hablar, pero no, me escribió algo, le dije si la podía llamar al aire, le entendí mal lo que me dijo y por eso quise salir a hablar afuera a ver si lo estaba malinterpretando. Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años y el día que Cristina Kirchner lo elige como candidato a presidente, la novia de ese entonces le manda un mensaje y le dice ´te felicito, no sabía nada, no me dijiste’”.

Según relató el exjurado del Bailando (América TV), aquella conversación se cortó por algunas horas. “Después comenzaron a aparecer fotos de Alberto y Fabiola como pareja”, indicó. Asimismo, dijo que la mujer en cuestión, quien sería una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) de unos 50 años aproximadamente, no iba a hablar.

Pese a que el periodista no reveló la identidad de la persona, mencionó que le consultó si ella, al igual que la ex primera dama, había sufrido agresiones físicas; pregunta a la que respondió que no. “Está desengañada del hombre con el que estaba. Me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron, qué personas del medio conocen esta relación, tienen testigos de que existía esta relación y conoce a Estanislao y a Dylan porque iba a la casa”, explicó.

Por su parte, Marcela Feudale aportó que Alberto “hizo un acuerdo con Fabiola Yañez para que sea su primera dama porque era una relación que no tenía futuro”. “Ella siente que en este revoleo de mensajes entre Fabiola y Alberto va a aparecer”, aseguró de Brito. En esa línea, sostuvo que ella le prometió que si su nombre salía a la luz iba a visitar su programa.

Cabe recordar que hace unos días, Ángel mencionó en su programa la existencia de una ex Gran Hermano en la vida sentimental pasada del exmandatario y dio un par de pistas.

“¿La Gran Hermano es Viviana Colmenero?”, preguntó Pepe Ochoa. “Lamentablemente, no es Viviana Colmenero, a Alberto solo le faltaba eso”, descartó. A su vez, negó que fuera Daniela Ballester, Marianela Mirra o Tamara Paganini.

Ante la pregunta de Latorre de si se trataba de alguien muy famosa, contestó: “Lo fue en su momento. No siguió. Fue muy popular en su ciclo, en una de las temporadas, y cuando estaba asumiendo Alberto, tenían un vínculo. Ahora no está en los medios”.

