Ganó $6.000.000 en Los 8 escalones, le contó a Guido Kaczka en qué lo invirtió y lo sorprendió

Escuchar

Son varios los motivos que llevan a una persona a inscribirse en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Algunos necesitan el dinero para pagar deudas, otros para hacer arreglos en casa, afrontar un tratamiento médico o hacer un viaje con la familia. Además, en el último año también se sumó la posibilidad de competir por una llave para jugar en la final por un departamento a estrenar y recientemente se agregó también la chance de competir por un auto cero kilómetro.

Actualmente, en el programa se juega una instancia eliminatoria de cara a la final por el segundo departamento a estrenar. El lunes, un grupo de personas que ganó la llave durante su paso por el programa, se hizo presente en el estudio para quedar más cerca de la tan anhelada definición. Uno de ellos fue Fernando, quien ganó la llave y los millones en noviembre. En la mitad del juego, Guido Kaczka le preguntó para qué usó el dinero que ganó en el programa y él sorprendió a todos con su respuesta.

Fernando reveló que sacó pasajes para ir a Punta Cana (Foto: Captura de Tv / eltrece)

Es una instancia de definiciones en Los 8 escalones. Luego de que Ian Carbajal ganara el cero kilómetro, empezó la etapa para determinar quiénes participarán por el segundo departamento a estrenar. Cabe recordar que el primer ganador de la vivienda fue Gianluca Curubeto, en la final que se disputó en octubre del año pasado.

El lunes, Fernando volvió al programa con la llave que ganó en noviembre alrededor del cuello. “Él se mueve como para patear un tiro libre”, comentó Kaczka al verlo con tanta engería y le recordó a la audiencia y al jurado, que el participante ganó seis millones de pesos en la competencia. “¿Y para qué los usaste?”, quiso saber el conductor.

Fernando volvió a Los 8 escalones para jugar en la eliminatoria de cara a la final por el departamento (Foto: Captura de Tv / eltrece)

El hombre no lo dudó y respondió: “Saqué pasajes para ir a Punta Cana el mes que viene”. Ante esto, el conductor exclamó: “¡Ah! Con razón, la camisa, ¡bueno!”. Este comentario fue porque el participante vestía una camisa manga corta color azul con un estampado tropical en tonos verde, amarillo y anaranjado.

Tras el breve intercambio, al hombre le tocó disputar la categoría de “más menos”. Debía responder el año en el que se lanzó la primera versión oficial del videojuego Fortnite. Fernando tardó 10 segundos en encontrar la respuesta correcta, 2017, y pasó a la siguiente instancia. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, no logró llegar a la final.

Carmen Barbieri reveló qué hizo Ian, el ganador de Los 8 escalones, cuando fue al dentista con ella

Días atrás, un joven llamado Ian Carbajal ganó un auto cero kilómetro en Los 8 escalones, que se sumó a los $3.700.000 que acumuló durante su paso por el programa. Su intención era usar el dinero para cumplir su máximo sueño de arreglarse los dientes, pero su historia conmovió profundamente a Carmen Barbieri y ella se ofreció a ayudarlo con el tratamiento. Se puso en contacto con un odontólogo de confianza y hace unos días contó cómo fue la primera visita al consultorio con ella como acompañante.

El viernes Ian, el ganador del auto, visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Entró al consultorio y estaba yo, porque le prometí que iba a estar con él el primer día. Le dije ‘no tengas miedo, no te va a doler, nada’. Pero, ni bien entró, lo miró al doctor, se agarró el pecho -este chico siempre me sorprende - y dijo ‘no es por droga doctor que perdí los dientes’. Me encantó lo que hiciste”, expresó Barbieri el viernes en Mañanísima (eltrece) mientras Ian la escuchaba con atención.

Ante esto, el joven de Monte Grande dijo: “Le quería explicar que en mi vida probé un cigarrillo, porque muchos me dicen en las redes, ‘bueno, ahora deja las drogas’. Gracias a Dios, ni siquiera un cigarrillo probé en mi vida”. En cuanto al motivo por el que perdió los dientes, reveló que le salió un sobrediente y en un partido de fútbol le dieron un codazo que lo dejó sin una paleta. Se le infectó, nunca fue al dentista y perdió parte de su dentadura.

LA NACION