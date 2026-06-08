El PJ frustró sobre la hora una sesión opositora en la Legislatura bonaerense para indagar sobre el IOMA

La oposición legislativa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había logrado reunir suficientes voluntades para poner en marcha una sesión especial en la Cámara de Diputados provincial con el objetivo de exponer sus críticas al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y, entre otros puntos, citar a su titular, Homero Giles. Sin embargo, horas antes de la realización del debate, previsto para las 13, la Presidencia de la Cámara, a cargo de Alejandro Dichiara, suspendió la convocatoria y desató críticas de las bancadas opositoras.

Para la sesión especial que se había previsto para este lunes, a las 13 (a continuación, se iba a desarrollar una sesión ordinaria, que también se suspendió), la oposición contaba con, al menos, 49 diputados dispuestos a sentarse a dar el quorum, que se logra con 47 presencias (la Cámara de Diputados bonaerense está compuesta por 92 legisladores). Así lo informaron a LA NACION desde la oposición legislativa, en la que contabilizaban como dispuestos a habilitar el debate a los bloques de La Libertad Avanza, Pro, Unión y Libertad, UCR+Cambio Federal, UCR, Coalición Cívica, Espacio Abierto-Hechos, Derecha Popular, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas.

En el orden del día de la sesión especial, se habían reunido 12 proyectos opositores sobre el funcionamiento del IOMA, obra social provincial que es blanco de críticas por sus prestaciones y cuya gestión el gobierno de Kicillof respalda. Entre esas iniciativas, se contaban algunas que solicitan la presencia del titular del IOMA, Homero Giles (un dirigente que pertenece a La Cámpora), para pedirle información sobre el funcionamiento de la obra social. También, otras que buscan la creación de comisiones para controlar sus cuentas, o que buscan declarar al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera.

Con una resolución publicada esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara (hombre fuerte del peronismo en la sexta sección electoral bonaerense y exintendente de Monte Hermoso) suspendió la sesión en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 28 del reglamento interno, que define “atribuciones y deberes del presidente” de la Cámara. En la misma resolución, convocó a sesión especial, con el mismo temario, para el jueves, a las 13. Para una hora más tarde, se convocó a sesión ordinaria. Según el texto firmado por Dichiara, la suspensión se debe “a que resulta necesario continuar con el análisis y estudio de los asuntos que motivaron el pedido de sesión especial”.

Homero Giles, titular del IOMA IOMA

Dentro del peronismo provincial, una fuente bien informada ofreció a LA NACION una explicación sobre la suspensión de la sesión, más allá de la que consta en el documento oficial. “Si bajábamos [al recinto para debatir en la sesión], quedábamos como operando contra el gobernador. Nos iban a echar la culpa a nosotros y no a la oposición. Por eso, preferimos pagar el costo antes que pelearnos con el gobernador, que siempre le echa la culpa a la Legislatura”, afirmó la fuente consultada por este diario. El 28 de mayo, la Cámara de Diputados provincial realizó su primera sesión ordinaria del año; la de Senadores, aún no tuvo ninguna sesión ordinaria.

La cancelación de la sesión generó críticas de la oposición. “Mientras miles de afiliados sufren demoras en la atención, falta de prestaciones, dificultades para acceder a medicamentos y una creciente incertidumbre sobre el destino de sus aportes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama. Lo ocurrido demuestra la escasa importancia que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación del IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social”, afirmó a LA NACION el presidente del bloque de Pro, Alejandro Rabinovich.

Para Diego Garciarena, jefe del bloque UCR+Cambio Federal, “perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe del IOMA, que es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses”.

“El kirchnerismo no quiere que se hable de los graves problemas del IOMA, que tiene de rehenes y víctimas a miles de bonaerenses. Convocar a sesión y después darla de baja es la muestra del desinterés de hablar de los problemas concretos del IOMA y la falta de vocación de buscar soluciones concretas”, señaló a este diario Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

El recinto de la Cámara de Diputados provincial, donde iba a realizarse la sesión especial de este lunes Cámara de Diputados bonaerense

Según coincidieron fuentes legislativas de distintas bancadas, el peronismo intentará que algunos diputados que este lunes se disponían a dar quorum, no lo hagan el jueves. “En eso estamos”, admitió un hombre del justicialismo. “Es la misma estrategia que tuvieron para esta sesión, pero estamos sólidos”, sostuvo un opositor.

“Colapso sanitario”

El IOMA es un punto crítico para la administración de Kicillof. Las quejas por el funcionamiento de la obra social derivaron en proyectos opositores como los que iban a tratarse en la sesión que se suspendió este lunes. Se realizaron también presentaciones judiciales, como la del concejal de Esteban Echeverría Marcelo Mazzeo (La Libertad Avanza), quien denunció a Kicillof y a Giles por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”, y puntualizó que se observa “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”.

El 21 de mayo, una delegación de legisladores de La Libertad Avanza se acercó a la sede central del IOMA, en La Plata, para presentar un pedido formal de explicaciones sobre su funcionamiento.

La obra social bonaerense también está en la mira del gobierno nacional, que le reclama deudas con hospitales nacionales. La semana pasada, el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, informó que el IOMA saldó su deuda con el Hospital Garrahan. “El último saldo pendiente, por más de $1230 millones, fue cancelado en su totalidad”, se indicó desde la cartera sanitaria provincial.