El PJ porteño define su conducción en una pelea que puede cerrarse con lista única

El Partido Justicialista, que a nivel nacional no definió un nuevo liderazgo tras la salida del expresidente Alberto Fernández de la conducción, tiene una disputa abierta en territorio porteño, donde se definirán las autoridades partidarias en una elección que tiene como último plazo para presentar listas el viernes, a las 24. El actual titular, el senador camporista Mariano Recalde, aspira a la reelección con el respaldo de los sectores de Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María, en un agrupamiento de fuerte paladar kirchnerista.

Con ansias de disputar poder se candidatea el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que aglutina al Movimiento Evita y a parte del gremialismo cegetista. Y se anota una tercera lista, con Fernando Gril a la cabeza, que pertenece a la Red Federal Peronista, en la que revistan dirigentes críticos de la conducción peronista actual, como Facundo Moyano. La disputa se mantiene abierta, por ahora, aunque las señales en las distintas tribus abren la puerta a que, finalmente, se imponga la salida de una lista única.

Los comicios están agendados para el 19 de mayo. Recalde, actual presidente del PJ porteño, quiere ser reelecto. En su sector, en el que confluyen las vertientes que conducen Olmos (presidente de la Auditoría General de la Nación) y Santa María (jefe del sindicato de encargados de edificios), consideraron que la disputa derivará en una lista única y le apuntaron a la nómina de Abal Medina, para sumarla. “Están pidiendo lugares para acordar la lista de unidad” , señaló a LA NACION una fuente de la conducción partidaria, que añadió que el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner y Gril “están haciendo antikirchnerismo, pero en la ciudad no existe el voto peronista no kirchnerista”.

El senador Mariano Recalde, titular del PJ porteño, milita en La Cámpora Alejandro Guyot

En el partido sostuvieron que dirigentes como Matías Lammens o Leandro Santoro -los últimos candidatos a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos y Unión por la Patria- están ajenos a la pelea partidaria. “Está cero involucrado en esa interna, no le interesa. No es afiliado del PJ y no se considera peronista, a pesar de ser parte del espacio de Unión por la Patria”, argumentaron cerca de Lammens.

Santa María y Olmos, junto a Alberto Fernández y al legislador porteño Claudio Ferreño, en una imagen de 2020 Twitter

Las otras dos vertientes se muestran alejadas del kirchnerismo duro. Abal Medina cuenta con respaldo del Movimiento Evita y de organizaciones gremiales. El jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y uno de los integrantes del consejo directivo de la CGT, Andrés Rodríguez, está alineado con él, según confirmaron a LA NACION allegados al dirigente estatal. Rodríguez acompañó a Abal Medina en una foto de respaldo en la que también aparecieron otros dirigentes sindicales, como Rodolfo Daer (alimentación) o Alejandro Amor (del gremio municipal Sutecba y exdefensor del Pueblo porteño). “Hay un sector ligado al sindicalismo que viene embroncado con La Cámpora por el partido y los cierres de listas” , sintetizó un portavoz que milita en el kirchnerismo duro.

Abal Medina, en campaña dentro del PJ, junto a Andrés Rodríguez, Alejandro Amor y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes gremiales

“En 16 años de macrismo en la Ciudad, el PJ se acomodó a perder. Lo han alejado de los vecinos y está en un rol solo de denuncia”, criticó un hombre del sector de Abal Medina. “Recuperar el peronismo para ganar la ciudad”, reza uno de los afiches de campaña del exjefe de Gabinete (entre fines de 2011 y 2013). “Siempre hay posibilidades de unidad. Pero la unidad pasa por aceptar al otro y reconocerle el espacio que tiene. Hoy por hoy, no hay tal cosa y estamos yendo a la elección” , subrayaron desde este grupo, en el que aseguraron que intentan captar a la lista de Gril para confluir.

En el sector de Gril aseveraron que no accederán a una unidad y criticaron la postulación de Abal Medina: “Es una candidatura para obturarnos” . Gril tiene 45 años, trabajó en la campaña con la que Amado Boudou intentó ser candidato a jefe de gobierno porteño, en 2011 (año en el que, finalmente, fue candidato a vicepresidente), con Diego Bossio en la Anses y con Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía.

Fernando Gril escucha al periodista Juan Cruz Sanz, en una actividad reciente de su sector dentro del PJ porteño X

En busca de avales (necesita mil para poder presentarse como candidato a presidente del partido), Gril dijo a LA NACION: “Así como Alberto Fernández renunció al PJ nacional, Recalde debería renunciar al porteño” . En su grupo, denominado Peronismo Futura, afirmaron que hubo “muchas irregularidades” en la previa electoral, como “la página web, donde están los padrones, caída en medio del cronograma”.