Escuchar

El Partido Justicialista comenzará el viernes a mostrar sus cartas para una nueva etapa en el llano de la oposición. En un congreso partidario, el expresidente Alberto Fernández dejará oficialmente la titularidad del justicialismo nacional y se abrirá un camino para ungir a un sucesor, casillero para el que el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suena por decantación, por estar a cargo del principal distrito del país. No obstante, en las filas peronistas se cree que Kicillof prefiere no tomar ese lugar y evitarse, así, un nuevo frente de tormenta con el presidente Javier Milei, a quien está enfrentado en medio de una disputa por fondos y por el rumbo de la gestión, y con quien reforzó su pelea este lunes, en una conferencia de prensa en la que lo acusó de aplicar un plan económico “criminal”.

Fernández presentará una licencia y, así, dejará la titularidad partidaria. A fines de febrero, en momentos en que se aprestaba a regresar de España, las principales autoridades del PJ nacional hicieron una reunión en la sede del partido, sin él, en la que quedó claro que sería relevado del cargo. El viernes próximo, en un congreso del partido que presidirá el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que se realizaría en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, se oficializará la salida de Fernández. Entre los vicepresidentes del partido, que podrían tomar la conducción de forma temporaria, está Kicillof.

“Por ser el gobernador de la provincia más importante del país, debería ser [presidente del peronismo]. No hay nada con tanto peso electoral como la provincia de Buenos Aires. Pero hay temas que van más allá, como el de los gobernadores del interior, entre los que Gildo suele ser el que centraliza temas cuando no hay consenso. Y no tengo claro si Axel quiere asumir este rol en este momento, pero él es la opción más fuerte ”, evalúa un referente peronista del interior bonaerense consultado por LA NACION.

Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ, encabezará la cumbre del próximo viernes Twitter

La tesitura que hace hincapié en la falta de señales de Kicillof favorables a tomar las riendas del partido se repite entre fuentes bonaerenses. “No hablé del asunto con Axel, pero por el momento no lo vi interesado en sumar otro frente al que tiene como gobernador de Buenos Aires, con una relación tan hostil con Nación”, afirma un intendente del conurbano que aclara que “muchos creen que el presidente del PJ nacional debería ser alguien con peso, conocimiento de los territorios y ganas de trabajar en el armado, pero no de ser candidato en 2027″. Aunque esa condición sobre las próximas elecciones presidenciales alude a la proyección de Kicillof, afirma que “ninguno de los gobernadores debería descartarse como posible presidente del PJ nacional, inclusive Axel”.

El gobernador bonaerense acumula choques con Milei. Durante el fin de semana, el Presidente avaló al diputado José Luis Espert -reciente incorporación de La Libertad Avanza-, quien llamó a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. En una entrevista con el canal LN+, el domingo, Milei criticó a Kicillof. “Viola la propiedad privada con impuestos”, dijo, y lo cuestionó por su gestión en seguridad y educación. Este lunes por la mañana, el gobernador aseveró que el Presidente encabeza un plan económico “criminal”, y rechazó en duros términos el llamado a la rebelión fiscal.

“Los vicepresidentes son cinco y podrían estar en igualdad [para asumir la presidencia]. Kicillof y [la jefa de asesores del gobierno bonaerense], Cristina Álvarez Rodríguez, no quieren. [La exgobernadora de Catamarca] Lucía Corpacci podría ser, pero es resistida porque es ‘Cristina pura’”, afirma otro jefe comunal del Gran Buenos Aires. El exgobernador de Tucumán Juan Manzur y la exvicegobernadora de Chaco Analía Rach Quiroga son los otros dos vices del PJ.

El objetivo de la convocatoria que comandará Insfrán es, además de tratar la licencia pedida por Fernández, “la conformación de una comisión de acción política”. Un experimentado dirigente peronista subraya que, en caso de no conformarse la comisión de acción política, “la sucesora de Alberto tendría que ser Álvarez Rodríguez [que es vicepresidenta primera del PJ]”.

Una fuente cercana a un dirigente importante del peronismo del interior del país adelanta a LA NACION que “van a trabajar en una mesa de cuatro o cinco compañeros referentes, que se van a hacer cargo del PJ para ordenarlo y convocar a elecciones, quizás para agosto o septiembre”.

Reunión entre Gray, Zabaleta y Moyano

En el debate durante el congreso pueden surgir polémicas. Hay quienes, como el caso del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quieren proponer en el congreso partidario la renuncia de Fernández, en lugar de aceptarle una licencia, que el expresidente podría revocar. El objetivo de este jefe comunal es que esa salida definitiva sea extensiva a Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense.

Un aliado de Gray en la interna del PJ bonaerense, Facundo Moyano, también fijó postura en la previa del congreso peronista. La semana pasada respaldó el pedido de la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas -un nexo entre el PJ y el movimiento obrero que actualmente es conducida por José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis- de participar de la definición de autoridades. “Las 62 Organizaciones están pidiendo ser parte de la definición de las nuevas autoridades del PJ antes de la salida de Alberto Fernández. Dicho pedido se replica a escala del PJ provincial”, se informó en un comunicado del exdiputado Moyano. El sindicalismo tiene entre los consejeros del PJ a los triunviros de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano, entre otros.

El peronismo transita momentos de definiciones. El Frente Renovador, el partido de Sergio Massa que confluye con el PJ en la alianza Unión por la Patria, tenía previsto su propio congreso el mismo día 22, pero su realización no estaba asegurada. En el PJ porteño, en tanto, se presentó la semana pasada un potencial candidato que desafía al actual titular partidario, el senador Mariano Recalde. Se trata de Fernando Gril, con quien colabora el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.