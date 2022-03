El plan del Gobierno para convencer a los satélites del kirchnerismo de apoyar el acuerdo con el FMI

El tiempo apremia y el próximo y millonario vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no puede esperar. El 22 del mes actual, la Argentina deberá desembolsar US$ 2800 millones. Con la intención de pagar y evitar el default, distintas espadas del oficialismo pusieron en marcha su plan para convencer, uno por uno, a lo diputados cercanos a Máximo Kirchner que no militan en La Cámpora para que acompañen el proyecto de ley que validaría el acuerdo con el organismo internacional de crédito que pactó el presidente Alberto Fernández.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, y sigilosos negociadores internos como el diputado Eduardo Valdés son algunos de quienes llevan adelante las negociaciones en su frenética búsqueda de apoyos internos para la inminente votación, que se daría entre el jueves o viernes. La búsqueda de apoyos encuentra hoy escollos en el silencio de Máximo Kirchner y varios de sus legisladores de confianza, convencidos de oponerse al trato y hasta ahora inmunes al operativo seducción que despliegan los dirigentes cercanos al Presidente. Tienen un claro objetivo: lograr más adhesiones a la hoja de ruta que se trazó desde la Casa Rosada.

Mientras se espera por una gestión reservada del ministro camporista Eduardo De Pedro con Máximo Kirchner, cerca de Fernández encararon el plan con los diputados “colaterales” cercanos a Máximo. “Algunos están sorprendidos porque Máximo se opone a todo sin dar una alternativa”, contó una fuente oficial lejana del camporismo. “Wado y Máximo son amigos. Wado no lo tiene que convencer de nada y está relevado de esa tarea”, se atajaron cerca del ministro del Interior, quien sí se manifestó en favor del proyecto en una entrevista reciente durante su gira por España. De Pedro conserva contacto fluido con Massa, hoy centrado en negociar con Juntos por el Cambio el aval opositor al proyecto.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Martín Guzmán, en otros tiempos, cuando el acuerdo con el FMI no los ubicaba en veredas opuestas Prensa HCDN

La cosecha personalizada que activó un sector del oficialismo, que incluye a radicales kirchneristas, peronistas progresistas y legisladores provinciales, estaría dando resultados, contaron con optimismo en la Casa Rosada. Al menos ese mensaje es el que le llega hoy al Presidente. “Máximo tendrá hoy unos veinte diputados, que son la orga y que no sabemos si van a votar en contra, si faltarán en masa o si se van a abstener”, afirmó otra voz albertista. Algunos se resisten, como el bancario Sergio Palazzo, que es diputado y que fue relevado a último momento de la Comisión de Presupuesto. En el bloque, además, dan por descontado que Cecilia Moreau, cercana a la vez a Máximo y Massa, terminará apoyando el proyecto. Contabilizan fuentes oficiales un piso de 80 votos a favor sobre los 118 diputados que tiene el Frente de Todos.

Al menos dos funcionarios contaron por lo bajo que contactaron al expresidente del bloque del Frente de Todos, aún sin fecha concreta para dialogar con él. “Tenemos que ser más nosotros que los opositores que acompañen”, repitieron desde el oficialismo, atentos a la discusión que Massa lleva hoy a cabo con los diputados opositores por la redacción del articulado del proyecto de ley.

“No hay una bajada de línea”

Varios de los diputados que se oponen al acuerdo y conversan con Máximo Kirchner niegan que el hijo de Néstor y Cristina Kirchner “esté militando” un voto en contra. “No hay una bajada de línea, nos oponemos al acuerdo pero no hay una decisión de obstruir y que el dictamen no salga. Cada uno hará lo que considere correcto, pero tenemos una actitud responsable”, agregó un legislador de diálogo fluido con el extitular del bloque oficialista y que piensa votar en contra del acuerdo.

Desde ese sector prefieren la cautela. Aseguraron que “el escenario puede cambiar”, pero especulan que “la oposición patalea pero va a terminar acompañando”, por lo que la negativa del camporismo a convalidar el acuerdo no dañaría la marcha del Gobierno.

Los negociadores le llevan al Presidente un mensaje mucho más optimista que el del domingo, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, enfrentó las críticas de legisladores hasta la madrugada. “Fue feo, parecían opositores, pero ahí nos dimos de cuenta que los que tienen dudas son muchos menos que antes. Estamos tranquilos con el número”, contó con tono reflexivo uno de los leales al Presidente que aplaudió la “esgrima verbal” del ministro en la larga jornada de debate en el Congreso.

En relación al debate en el Senado, la mirada desde Balcarce 50 es más optimista todavía. “Va a quedar claro que con los gobernadores y los peronistas están con nosotros. Si se suma la oposición, a Cristina le van a quedar ocho senadores”, calculó un dirigente cercano al Presidente, que, como muchos otros, espera una confrontación directa con el cristinismo.

“Vamos a apoyar el acuerdo, para el país es peor la guerra en Ucrania que este proyecto”, afirmó a LA NACION uno de los gobernadores peronistas, para quien “muchos de los que están con Máximo se están dando vuelta”. Una sentencia que va en línea con los deseos de la Casa Rosada.