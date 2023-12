escuchar

A horas de que el presidente Javier Milei publique el megadecreto de desregulación económica, con un informe sobre las medidas que hará por cadena nacional a las 21, llegó un fuerte mensaje desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP). El presidente de ese espacio, Germán Martínez, pidió frenar este paquete que piensan impulsar desde la gestión mileísta a través del Boletín Oficial y no del Congreso.

El descargo de Martínez apareció una vez finalizada la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, que confirmó el horario de la comunicación que se transmitirá por todos los medios y quien precisó que los detalles del plan -que incluye medidas de ajuste, desregulaciones económicas y reformas al régimen laboral- los dará el propio Milei.

Con sus expresiones, el objetivo del titular de la bancada opositora fue pedir que todas las medidas pasen por el Congreso y se traten en el recinto antes de vayan directamente por la vía Ejecutiva.

“Presidente Javier Milei: acabo de escuchar a su vocero”, introdujo en su cuenta de X (ex Twitter) Martínez, que marcó: “Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado”.

Después de eso recordó la asunción presidencial y el discurso que dio Milei en el exterior del Palacio Legislativo y no ante la asamblea, como es costumbre. “Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino”, indicó el santafesino, del riñón del excandidato a vice Agustín Rossi, que asumió la titularidad de UP cuando renunció Máximo Kirchner. Para esta gestión renovó su puesto.

“ No hay necesidad ni urgencia: llame a [sesiones] extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes . No le tenga miedo al debate democrático”, le dijo a Milei, para cerrar.

En la rueda de prensa de las 11, Adorni confirmó que iba a haber un llamado a extraordinarias pero no le puso fecha. “Entiendo que será en los próximos días”, se limitó a decir el vocero.

La resistencia de Martínez no fue la única que apareció hoy, antes de que vea la luz el megadecreto mileísta. Más temprano, el líder camionero Pablo Moyano advirtió que irá a la Justicia si dentro de este paquete de iniciativas se tocan algunas cuestiones del mundo del trabajo.

Sin embargo, Adorni le restó preocupación a esas primeras demandas sindicales que surgieron antes de la publicación de las medidas y de la cadena nacional. “Con respecto a las denuncias o no que pueda hacer la CGT o cualquier agrupación o persona, tienen el derecho de judicializar lo que le parezca. No nos metemos en decisiones ajenas”, indicó.

