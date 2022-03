El Presidente sugirió que irá por la reelección y parte del gabinete salió a impulsarlo

En una semana crucial para el futuro de su gestión, en medio del tratamiento legislativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández dejó trascender su deseo de buscar la reelección en 2023. “Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz”, dijo ayer, dirigiéndose al intendente de esa localidad, Mario Ishi. Fernández se sumó así a los comentarios que ya habían hecho en ese sentido algunos “leales” de su administración, como el titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Juan Zabaleta, de Desarrollo Social. O, incluso, Vilma Ibarra, su secretaria legal y técnica, que cuestionó a los diputados y funcionarios que no están alineados con el Gobierno.

El debate prematuro por 2023 se da cuando en Balcarce 50 se admite que se está ante una semana “bisagra” para el futuro no solo de la administración de Fernández sino de la Argentina en general, por lo que significa conseguir la aprobación del acuerdo que evitaría un default del país frente al organismo de crédito. “La expectativa está centrada en el FMI, con la tensión lógica de una decisión política y económica bisagra para el Gobierno. Porque una cosa es seguir con acuerdo y otra sin. Más allá de lo que implicaría económicamente, también por lo que sería una falta de apoyo interno”, evaluó ante LA NACION un importante funcionario de la gestión.

“Lo que pase en los próximos días será para la fortaleza o la debilidad de Alberto”, coincidieron funcionarios cercanos a Fernández, quienes descartan de plano que el mandatario evalúe la posibilidad de un rompimiento con el kirchnerismo duro aún en el eventual caso de que no lo acompañen en la votación. “Alberto no va a romper nunca”, repitieron con contundencia varias fuentes.

En ese sentido enmarcan que la obtención del acuerdo “apacigua” el frente interno y tranquiliza los mercados”, tras lo que completaron: “No es que está nada resuelto porque está la inflación, la pobreza y eso no se va a modificar en mucho tiempo, pero te da un respaldo”. En el albertismo creen que la obtención del acuerdo le dará un espaldarazo de cara a las próximas elecciones, en las que también consideran que ya por estos días son varios los que “se anotan”.

“Consolidar la figura del Presidente”

Kulfas, ayer, fue contundente cuando le preguntaron si colaborará con la reelección de Fernández el año que viene. “Sí, por supuesto”, dijo y agregó: “Nuestra aspiración en 2023 es consolidar la figura del Presidente y que pueda estar competitivo para una elección”.

El funcionario, uno de los más resistido por el kirchnerismo duro, fue en la misma línea que Zabaleta que desde agosto pasado viene insistiendo en la importancia de una reelección de Fernández. “ El año que viene nos va a ir bien si en este 2022 logramos que los argentinos vivan mejor”, dijo en una entrevista a LA NACION brindada este fin de semana.

El primero en hablar de las candidaturas para 2023 y la posibilidad de que haya internas en el Frente de Todos fue el propio Fernández el año pasado: “Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa. El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”. Fue tras la fallida experiencia en las elecciones legislativas, en las que el oficialismo no tuvo internas y obtuvo derrotas tanto en las primarias como en las generales.

Matías Kulfas, uno de los ministros resistidos por el kirchnerismo que pidió la reelección de Fernández Ricardo Pristupluk

El acto en el que habló Fernández se había iniciado con un discurso duro del intendente Ishii, en el que reclamó a los diputados y senadores kirchneristas que “no traicionen al pueblo” y voten favorablemente el acuerdo con el FMI. “Quiero decirles a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros que no traicionen al pueblo. No podemos entrar en default. Entrar en default sería una catástrofe nacional”, dijo el hombre de José C. Paz, que en los últimos meses construyó una relación muy cercana con el Presidente y tomó distancia de Cristina Kirchner. Incluso estuvo en la reciente gira presidencial a Rusia y China.

En medio de este lanzamiento de hecho que Fernández hizo rumbo a las próximas elecciones también se da cuando en distintos hombres del gobierno coinciden en ver las “contradicciones” del mandatario. Una de ellas es, quizá, la más fuerte: “Alberto habla de relección cuando no sabe ni cómo va a terminar el tema en Diputados esta semana. O sí, mientras todo se discuta y defina él va a estar en Chile”, sostuvo un hombre del Frente de Todos.