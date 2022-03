FMI: el sector del gobierno que apoya el acuerdo envía señales contra los “rebeldes”

El sector del oficialismo que apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscó hoy aislar a los rebeldes con los que cohabita el Frente de Todos. Lo hizo por medio de una secuencia de mensajes que incluyó una fotografía con gobernadores del PJ y aliados; una sugestiva frase reeleccionista de Alberto Fernández desde el Conurbano, donde un intendente tildó de “traidores” a los diputados kirchneristas; y la formación de un novedoso tándem político entre Sergio Massa y Juan Manzur que se hizo notar en el Congreso.

La avanzada del oficialismo no kirchnerista tuvo lugar en momentos en que la coalición opositora Juntos por el Cambio presiona por introducir modificaciones al texto del proyecto a sabiendas de que el Frente de Todos está debilitado por los cuestionamientos internos. Este martes, sin ir más lejos, el gobernador Axel Kicillof, alineado con la vicepresidenta Cristina Kirchner, no participó de la movida junto a los mandatarios provinciales que apoyan el acuerdo, entre los que paradójicamente se destacó el radical jujeño Gerardo Morales.

A su vez, tres diputados que responden a Juan Grabois (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho) anunciarán mañana su voto en rechazo al acuerdo con el FMI, mientras que Máximo Kirchner, que ya no conduce el bloque oficialista en la Cámara baja, guardia estricto silencio y retira a los suyos del debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas donde hoy desfilaron gobernadores, sindicalistas y empresarios que reclamaron que el país no caiga en default por la abultada deuda con el organismo internacional.

La movida de los gobernadores, en rigor con una docena de ellos, fue orquestada por el jefe de Gabinete Juan Manzur y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, otro de los que está jugado al acuerdo con el FMI pese a las prevenciones que le expresó Máximo Kirchner. Y que negocia con JxC cambios en el proyecto más allá de lo que estaría dispuesto a ceder el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los gobernadores estuvieron primero en la Casa Rosada, donde se tomaron una foto con el Presidente, y luego fueron al Congreso. Sin paso previo por la sede gubernamental, el jujeño Morales tuvo la intervención más comentada. “Las dos grandes coaliciones tenemos responsabilidades. La grieta no le sirve de nada a la Argentina. Hablo de sectores radicalizados de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. La deuda la tomamos nosotros, me hago cargo, aunque algunos halcones me pegan por eso”, sostuvo ante el plenario en el que también hablaron Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

En medio de un discurso efusivo, Morales fue interrumpido por un grupo de diputados –entre ellos su comprovinciano Alejandro Vilca (Frente de Izquierda)– que levantaron carteles con la leyenda “libertad a los siete detenidos por luchar”. El propio gobernador replicó de inmediato con una ironía: “¿Cómo no hemos inventado una vacuna para los intolerantes, que ya deberían ir por la tercera dosis?”, preguntó, lo que motivó una airada reacción de Nicolás del Caño (FIT).

“Algunos compañeros de mi coalición no se qué están pensando. Si nos toca gobernar en 2023, tenemos que tener diálogo”, advirtió Morales en un mensaje directo a los diputados del Pro que rechazan el acuerdo con el FMI. También alertó sobre el accionar de “sectores que por izquierda y por derecha ponen el jaque la estabilidad democrática que nos costó tanto a radicales y peronistas”.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expuso hoy en la Cámara de Diputados. Fabián Marelli - LA NACION

En la delegación de gobernadores que acudió al Congreso para apoyar el acuerdo con el FMI no hubo ninguna representación de la provincia de Buenos Aires. Con Axel Kicillof en Expoagro, donde ante una consulta de LA NACION no se pronunció sobre el fondo del asunto sino que privilegió sus cuestionamientos al expresidente Mauricio Macri, la provincia más importante del país tampoco envió a su vice Verónica Magario, algo que hicieron, en cambio, Santa Cruz y Santiago del Estero.

En la comitiva de gobernadores estuvieron estuvieron Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos); y Mariano Arcioni (Chubut). También fueron de la partida los mandatarios aliados Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino). Fuentes al tanto de lo sucedido en el Salón Eva Perón de Balcarce 50 explicaron que hubo “mucha coincidencia en la necesidad de avanzar con el acuerdo”. En la misma línea, resaltaron que si bien todos fueron muy enfáticos, sobresalieron Sáenz y Gutiérrez.

El que no viajó a Buenos Aires fue el cordobés peronista Juan Schiaretti, aunque la postura del mandatario mediterráneo y de los diputados que le responden es que “el límite es el default”, según confirmaron fuentes de su entorno. Al encuentro no asistió el mendocino Rodolfo Suárez (UCR), quien tampoco –al igual que Kicillof–envió a nadie en su representación.

Si la jugada con los gobernadores había sido clara, la aparición vespertina del Presidente junto al intendente “cazatraidores” Mario Ishii en José C. Paz terminó de blanquear que el “albertismo” quería enviar un mensaje a los rebeldes del Frente de Todos. “A veces siento que estamos bailando en la cubierta del Titanic”, admitió un ministro leal a Fernández, para quien no se explica la actitud del kirchnerismo, que le saca el cuerpo al debate en el Congreso.