Pro aprobó el mecanismo que utilizará para definir candidatos en las provincias donde no hay PASO

Después de los últimos chispazos por el armado electoral del año próximo, las distintas líneas internas de Pro definieron ayer el mecanismo que utilizarán para las provincias donde no hay primarias.

Según estableció el partido fundado por Mauricio Macri, los representantes de Pro en esos distritos deberán ir a una interna abierta, en la que participen afiliados e independientes, en caso de que no haya consenso entre las representantes locales sobre el método.

La decisión fue aprobada por unanimidad en el Consejo Nacional de Pro, que preside Patricia Bullrich. Es decir, los emisarios de Horacio Rodríguez Larreta, como Eduardo Macchiavelli, a cargo de la secretaría general, de Macri y los presidentes de los 24 distritos en los que tiene representación el Pro decidieron apoyar es mecanismo para dirimir las internas en donde no hay PASO. ”El mismo será como dice el documento: el método que elija el conjunto y de no ser así, internas abiertas con afiliados e independientes. La unidad es imprescindible, más aún en muchas provincias que han cambiado las reglas a mitad del proceso electoral”, indicó el partido creado por Macri a través de un comunicado.

Desde Juntos por el Cambio cuestionaron con dureza a los gobernadores peronistas Alberto Rodríguez Saá (San Luis) o Sergio Uñac (San Juan), quienes impulsaron la ley de lemas en sus distritos y eliminaron las primarias para blindarse ante una eventual ola de la oposición en 2023 frente a la crisis económica y la escalada inflacionaria. Lo propio intenta hacer Mariano Arcioni (Chubut). En cambio, Jorge Capitanich (Chaco), otro aliado de la Casa Rosada, insiste en que el gobierno de Alberto Fernández debe suprimir las PASO del año próximo.

En la oposición también apuntan contra Gustavo Sáenz (Salta) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Uno de los principales focos de preocupación en Juntos por el Cambio es Córdoba. Allí, no hay primarias y aún no lograron un acuerdo el Pro, la UCR, la CC y el Frente Cívico, de Luis Juez. Rodrigo de Loredo, aspirante a gobernador y alfil de Martín Lousteau, el líder de Evolución Radical, en el distrito reclama que Juez firme el reglamento que consensuaron el macrismo, los radicales y los lilitos para definir las candidaturas en una interna abierta. Con el apoyo nacional de Larreta y Bullrich, Juez se muestra reacio a esa idea y espera ser ungido como el postulante más competitivo para enfrentar al delfín de Juan Schiaretti: el intendente de Córdoba, Martín Miguel Llaryora.

En caso de que el Gobierno decida avanzar con la suspensión y consiga el aval del Congreso, anticipan fuentes de la fuerza, la conducción nacional de JxC buscará consensuar una herramienta para elegir a sus candidatos. Nadie descarta una interna abierta, en la que participen solo los afiliados a los partidos que integran la alianza y los ciudadanos que no estén afiliados a otras fuerzas.

El 20 de septiembre pasado, la mesa nacional de Juntos por el Cambio aprobó un documento que establece un método de definición de candidaturas para las provincias donde no habrá primarias en 2023. En el punto 3-b se indica que en los distritos donde no se logre un acuerdo consensuado en torno a la herramienta -sugieren emplear las encuestar como instrumento “indicativo”-, se harán “internas abiertas”, en las que podrán participar los afiliados de los partidos que integran la alianza y ciudadanos que no tenga afiliación a ninguna fuerza. Los gastos de la elección, remarcan, serán “cubiertos” por los partidos de cada provincia.

En ese manual trabajaron Julia Pomares, jefa de asesores de Larreta, Andrés Malamud (UCR), Fernando Sanchez (CC-ARI) y Alberto Föhrig, emisario de Bullrich. “Buscan manipular las herramientas institucionales para no perder el poder. Siempre tratan de buscar alguna ventaja, confundir al electorado y perjudicar a la oposición. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender las PASO e impedir que violen las reglas de juego. Las PASO son un derecho de la ciudadanía”, dijo Pomares.

La organización de esa interna abierta sería compleja y, sobre todo, muy costosa para los partidos. En la coalición opositor admiten su preocupación por las dificultades que tendrían para organizar una primaria semi-abierta con los padrones partidarios e independientes. Temen que haya infiltrados.

LA NACION