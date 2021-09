El Pro y la UCR negocian una foto entre Diego Santilli y Facundo Manes post PASO

La saga de la interna bonaerense entre Diego Santilli (Es Juntos) y Facundo Manes (Dar el Paso) sumó un nuevo capítulo: la negociación por la foto entre ambos candidatos después de que se conozcan los resultados de las PASO la noche del 12 de septiembre.

Apalancado por la UCR, Manes ya decidió que montará un búnker propio en la provincia de Buenos Aires -podría ser en La Plata, capital del distrito, o Vicente López- para aguardar los datos del escrutinio provisorio de las primarias. Por ahora, no está garantizado que los postulantes aparezcan juntos en el escenario en el cierre de la jornada electoral. “Puede ser un llamado para felicitarlo o una foto en un café al otro día. Lo vamos a definir la semana que viene”, avisa una fuente radical. Allegados a Santilli entienden que las tensiones son naturales: “Estamos hablando con ellos, pero es lógico que no quieran decir que habrá foto conjunta porque sería aceptar que ya perdieron antes de la elección”, comenta un armador del exvicejefe porteño. Mientras tanto, el Pro alista su refugio electoral en Costa Salguero . Allí, estarán Horacio Rodríguez Larreta, sus aliados de la CC y la UCR porteña, y sus apuestas electorales en la provincia y la ciudad de Buenos Aires: Santilli y María Eugenia Vidal.

Enfocado en el sprint final de su campaña –que define como una “patriada”-, el neurólogo y neurocientífico derivó en su hermano Gastón, su principal armador político, y en el jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, las conversaciones con las autoridades de Pro en Buenos Aires para definir cómo se hará la “transición” de la etapa de la competencia interna a la de la “unidad” para enfrentar al Frente de Todos en el distrito más poblado del país.

En el pelotón de Manes aclaran que las tratativas se canalizan por la “vía institucional”: “Larreta no tiene nada que ver con la provincia. Estamos negociando entre los partidos”, repiten. El interlocutor de Pro con los radicales bonaerenses es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, a cargo del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires. El primo del expresidente ya avisó que estará en los dos búnkeres el día de la elección. E intentará tender puentes entre los dos postulantes para que “no haya heridos”. “Después de que se sepan los resultados, va a estar en el búnker del que pierda, para garantizar que se sienta parte de lo que sigue. El 13 tenemos que estar todos juntos”, aseguran cerca del jefe municipal.

Desde la cúpula de la UCR bonaerense advierten que la unidad de JxC no está en riesgo y que es natural que ambos espacios tengan un búnker propio para esperar los resultados. “Si vamos a estar o no todos juntos después de que se conozcan los resultados será una decisión de la lista [Dar el paso]”, advierte un dirigente de peso del radicalismo.

Facundo Manes, durante una recorrida por Morón

Cerca de Manes niegan que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, esté presionando al médico para que evite “regalarle” una foto de unidad a Larreta, quien estrena el traje de armador electoral de JxC en el AMBA, en la noche del 12 de septiembre. Desde que Mauricio Macri volvió al llano, Morales apunta sus dardos contra Larreta, uno de sus rivales en la carrera por la Casa Rosada. Ayer, sus laderos difundían la noticia de que Manes no iría al búnker de Santilli en Costa Salguero, frustrando la intención de Larreta de exhibir una imagen de cohesión interna del conglomerado opositor bajo su liderazgo. “Morales no habló con nosotros sobre ese tema. No tiene nada que ver”, cuentan en el entorno de Manes.

En el larretismo sostienen que Manes no tendrá “margen” para tensionar después de que se conozca el resultado de las PASO porque podría “malograr” su salto a la política: “No puede salirse del esquema porque los que lo votan a él están apoyando a la UCR y a JxC. Si tensiona demasiado, estaría siendo funcional al kirchnerismo” , advierte un funcionario porteño. Y especulan que Morales está detrás de la resistencia de Manes a sacarse una foto con Santilli y Larreta después de las PASO. “La imagen del escenario de Gustavo Valdés en Corrientes fue una demostración de que la UCR le quiere dar pelea a Horacio”, analizan en Uspallata. En la Ciudad confían en que Santilli se impondrá en la interna con Santilli sin sufrir sobresaltos. “Diego está mejor posicionado en todas las encuestas: son más de seis puntos de diferencia”, remarca una fuente porteña.

En las últimas horas Manes volvió a agitar la interna con Pro. El martes, se quejó por la destrucción de carteles de su espacio en La Plata, Olavarría, San Martín y Villa Elisa. Manes aseguró que es víctima de una “campaña sucia” y “millonaria” de sus contrincantes del macrismo para desprestigiarlo . En el entorno del médico sospechan que Larreta pretende “invisibilizar” al postulante de Dar el Paso en los medios para garantizar el triunfo de Santilli, su delfín en Buenos Aires. “Hay una campaña para invisibilizarme y la llevan a cabo los mismos que me halagaban y me invitaban a ir debajo de ellos [por el macrismo] en las listas; ahora arman acciones para desprestigiarme”, afirmó Manes en diálogo con Futurock.