Jorge Macri: “La división de nuestro espacio es funcional al kirchnerismo”

Tras declinar su candidatura en la provincia de Buenos Aires para blindar la unidad, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, pide que los referentes de Juntos por el Cambio trabajen para desactivar una interna en las PASO del 12 de septiembre entre Diego Santilli, el postulante que empuja Horacio Rodríguez Larreta, y el médico Facundo Manes, el delfín que impulsa la UCR, para evitar una fractura en el espacio.

“La gente nos va a echar en cara si esta interna genera una división que no nos permita ganarle al kirchnerismo” , remarca.

En una entrevista con LA NACION, el primo del expresidente explica por qué decidió acordar con el jefe gobierno porteño, después de una feroz discusión que generó en el corazón de Pro la estrategia electoral en el distrito más poblado del país. Dice que la salida de María Eugenia Vidal dejó un “vacío” en el distrito y remarca: “No me conformó su explicación sobre su vuelta a la Capital”.

-¿Cuáles son las razones que lo llevaron a acordar con Larreta?

-Yo tomé la decisión de no dividir al espacio. Lo hice basado en la convicción de que necesitamos una lista de unidad, porque competir supone un gran riesgo de división en la provincia. Me parece que no debemos asumir ese riesgo.

-¿En qué consiste el acuerdo con Larreta? ¿Tendrá “la lapicera” y lugares en el gobierno de la Ciudad?

-No. Mi decisión no tiene que ver con una negociación. Tengo lugares en la lista por mi rol histórico en la provincia, por ser presidente de Pro y saber del armado, pero eso no fue parte de la decisión. Acá el problema es cómo se logra la unidad. Puede ser que en la Capital una PASO sea un mecanismo de búsqueda de unidad. En cambio, en la provincia el riesgo de división es mucho más alto. Hay que ser conscientes de que si el bloque de senadores de la provincia se quiebra, el gobierno de Axel Kicillof puede avanzar sobre la Justicia con mucha libertad. Entonces, los que sostienen todavía la idea de ir a competir a una PASO tienen que ser muy conscientes de ese riesgo. Como yo soy consciente de esi, dije que no voy a dividir al espacio.

-¿Larreta le ofreció ser candidato en la lista de Santilli?

-Los dos espacios me han propuesto ser candidatos en sus listas.

-¿Está dispuesto a postularse?

-Solamente en una lista de unidad. No creo que tengamos que competir por algo poco relevante. Si esta fuera una PASO a presidente o gobernador, el que gana es presidente y el que pierde se va a la casa. Toda esta PASO tiene que ver con quién es uno y quién va a ser tres. Y eso va a ocurrir igualmente dentro de sesenta días.

-¿Quién tiene que dar ese paso para que haya una lista de unidad? ¿Manes o Santilli?

-El que quiera. Yo ya lo hice.

El titular de Pro en la provincia reclama un gesto de Manes o Santilli para evitar la interna

-¿Le molestaría que Pro no encabece la lista en la provincia?

-Yo ya lo hice. No creo que Pro, la UCR, la CC o el peronismo sean más importantes que lo que representamos para la gente estando unidos. Es más, nadie es más importante que el conjunto. Además, la mejor elección que hizo nuestro espacio en la provincia fue la de 2017 y tuvimos candidato único (Esteban Bullrich).

-En esos comicios, ¿no pesó más que había una tercera opción peronista (Sergio Massa o Florencio Randazzo) en la oferta electoral?

-Acá lo importante es qué hacemos nosotros. Yo creo que tenemos que ir unidos. Es un error pensar que una PASO en la ciudad es igual a una PASO en la provincia.

-¿Sería negocio para usted ser candidato en esta legislativa? ¿O su pacto con Larreta ya le sirve para construir su proyecto como gobernador?

-Estás haciendo una reducción muy grande de las decisiones políticas en función de lo que conviene. Yo no miro la política de esa manera. Si hubiera analizado en función de mi negocio, hubiera sido candidato. Siempre priorizo el valor del conjunto sobre lo individual.

-Usted dice que priorizó la unidad. ¿Larreta demostró que es “halcón hacia adentro y una paloma hacia afuera”?

-Es una frase divertida que dijo algún dirigente. A mí no me molesta la actitud de Larreta. Él quiere ejercer un liderazgo y está en su derecho. El problema no fue esoe, sino cómo administramos su vocación, voluntad y decisión en la provincia. Habíamos empezado a construir una idea de un proyecto de la provincia para la provincia que quedó trunco. Yo sigo pensando lo mismo.

-¿No cambió su idea de que los bonaerenses deben definir su oferta electoral?

-No. Buenos Aires necesita proyectos provinciales. Pero no soy el único. Cuando uno defiende ideas y quiere convencer a los otros, tiene que estar dispuesto a entender que hay miradas distintas. Más aún cuando sos presidente del partido. Yo no impongo condiciones. Trato de convencer y acepto ser convencido. Yo estoy en el mismo lugar. Eventualmente, los que tienen que explicar por qué modificaron de idea son los que cambiaron, no yo.

-Habla de no imponer condiciones. ¿Larreta instaló el candidato y después negoció?

-No. Él está honestamente convencido de que el mejor candidato es Santilli. En definitiva, esa convicción después se verifica con la gente. Hay que ver si los votantes coinciden o no. Yo no me ofendo ni me enojo. Son distintas miradas. Yo hubiese hecho las cosas de otra manera. ¿Mejor? No lo sé.

-¿Sigue pensando que la candidatura de Santilli es un “capricho” de Larreta?

-Tendríamos que haber buscado mecanismos de acuerdo distintos. Y esa era un poco la idea del Grupo Dorrego. Además, hay algo notable: el grupo está integrado por dieciocho intendentes. Muy pocos estuvieron en la foto [con Santilli y Larreta]. Para mí, un intendente no es más importante porque gobierna en una ciudad más grande. Ahí se rompió un equilibrio donde todas las voces valen lo mismo.

¿Necesitamos dividirnos en todos los municipios para dirimir quién es el uno y quién es el tres en la lista?

-¿El grupo Dorrego fue una ficción?

-No. La idea permanece. Ocurre que, a veces, las ideas tardan tiempo en plasmarse. No abandono conceptos porque una vez pierdo una discusión. Escucho, entiendo y creo que hay otros puntos de vista. Siempre en estos momentos hay una tensión entre la convicción y la conveniencia. Cada uno opta por la que puede.

-¿Se sintió desilusionado o traicionado por Valenzuela, Grindetti o Garro cuando vio la foto con Larreta y Santilli?

-¿Traición? No. Mi hija Martina diría: “eso es un montón, papá”. Me hubiera gustado que me avisaran porque, tal vez, hubiera ido a dar la discusión desde adentro. Así creo que deben darse las discusiones.

-¿Fue un error irrumpir en el asado de Larreta en Olavarría?

-No, nunca es un error ir a plantear un punto de vista. ¿Cómo va a ser un error que el presidente de Pro vaya a un asado al que el jefe de gobierno convoca a intendentes?

-¿Esos intendentes decidieron apoyar a Larreta porque es el mejor posicionado para ser presidente en 2023 o porque “paga bien” en sus acuerdos políticos?

-Todo lo ponés en tono transaccional. Hay que preguntarles a ellos. Habrá de todo: algunos que lo hicieron más por convicción y otros, menos.

-¿Aceptando que imponga a Santilli corren riesgo de que Larreta elija a los sucesores en sus municipios en 2023, dado que no pueden reelegir?

-Es un riesgo y se habló en la mesa. Por eso, nosotros discutíamos una metodología de toma de decisiones. ¿Quién decide por mí? Decido yo o decide otro.

-¿Larreta adelantó la discusión por 2023 y busca correr a Mauricio Macri para mostrar algo nuevo en JxC?

-Es un error pensar que en el 2021 se definen las candidaturas del 2023. Hoy, está en discusión es que lo principal es no dividirnos. La división de nuestro espacio es funcional al kirchnerismo y eso atenta contra las libertades de los ciudadanos. Si nos dividimos, el problema es de la gente. Si se rompe el bloque de senadores de la provincia, el kirchnerismo puede avanzar sobre la Justicia con mucha libertad. El plan que el kirchnerismo tiene para la República también lo tiene para Buenos Aires.

-¿Se lo dijo a Larrreta?

-A todos.

-¿Sería un error del jefe de gobierno que mantenga a Santilli y vaya a la PASO con Manes?

-Se lo dije a todos. El que quiera recoger el guante, que lo haga.

-Usted habló de un “gesto”.

-Hablé de un gesto, pero desde el derecho de haberlo hecho. Uno tiene derecho a pedir lo mismo que otorga.

-¿Eso va para Manes y Santilli?

-Para el que sea. No va dirigido a nadie. Si vamos una PASO, uno de los dos va a ser el tres y el otro va ser el uno de la lista. Pero los dos van a tener el mismo trabajo y van a tener la misma tarea. ¿Necesitamos dividirnos en todos los municipios para dirimir quién es el uno y quién es tres? Ahí sí diría: “Es mucho, papá”.



-¿Es una pelea por egos?

-No creo. Algunos consideran que es momento de medir la fortaleza de cada una de las fuerzas. Para mí, esa medición, que es honesta y legal, pone en riesgo mucho.

-¿Santilli es mejor candidato que Manes?

-Eso lo dice la gente. La definición de quién es buen candidato lo definen las urnas. Hasta ahora las encuestas vienen errando bastante, así que chi lo sa.

-¿Cree en las encuestas que maneja la Ciudad?

-Yo vi encuestas de los dos lados y ambos dicen que ganan.

-¿Le hubiese ganado la interna a Santilli?

-Es contra fáctico. Ya no tiene sentido pensarlo.

-¿La candidatura del vice de Larreta es una amenaza para su plan de ser gobernador en 2023?

-La única amenaza que tengo es que el kirchnerismo permanezca en el poder y haga lo que quiera. Dentro de seis meses no podemos decir: “nos dividimos e hicieron lo que querían”. La amenaza real es el kirchnerismo, lo demás son competencias. La competencia a mí me estimula y saca lo mejor de mí.

-¿Le molesta hacerle la campaña a su potencial rival en 2023?

-Te lo voy a decir muy simple. La noche de las PASO voy a estar en el búnker del que pierda, para garantizar que se sienta parte de lo que sigue. Si desgraciadamente terminamos compitiendo, voy a estar en el búnker del que pierda. Sea Santilli o Manes. Voy a ir a buscar al que perdió para llevarlo al búnker del ganador porque tenemos que estar unidos al día siguiente. Y tenemos que ganarle al kirchnerismo. Ese debe ser nuestro desafío.

-¿La carta de Macri o su corrimiento fue clave para que Patricia Bullrich y usted se bajaran?

-No. Mi decisión es muy personal. Mi idea es que competir nos divide. Y la división es funcional al kirchnerismo. En Pergamino, Pinamar, Bahía o Patagones la mitad de esos gabinetes están ocupados por secretarios de la UCR. Hay que entender que cuando dividís arriba obligás a que todos compitan. Hay que ser muy responsable cuando se toma esa decisión.

-¿Macri se corrió o se puso por encima?

-Hace tiempo Mauricio se puso por encima y yo lo festejo eso.

Para Jorge Macri, una interna de JxC en la provincia pone en riesgo la unidad del espacio

-¿Le hace bien al espacio?

-Le hace bien al espacio, a él y a nosotros. Mauricio debe ser de los líderes nuevos que más figuras ha permitido que surjan. Ha tenido la generosidad de que muchos de nosotros llegáramos a la política y tuviéramos figuración. Eso lo rescato.

-¿Pro pone más en juego que la UCR? Ustedes renueva ocho diputados y los radicales, tres.

-Desde ese punto de vista, sí. Pero es una anécdota: a la gente no le importa si un diputado es de Pro o la UCR. La gente nos va a echar en cara muy seriamente si esta tensión y competencia generan una división que no nos permite ganarle al kirchnerismo. El kirchnerismo se está haciendo un festín con esta división [en Juntos por el Cambio].

-Si la estrategia saliera mal, ¿Larreta va a pagar un costo alto por haber jugado tan fuerte en estas legislativas?

-No hay una sola persona que tenga responsabilidad. Hay responsabilidades colectivas. No hay un papá o una mamá. En política todos queremos ser autónomos y después salimos corriendo a que alguien nos ordene la vida. Yo no creo en eso, sino que en la decisión de la competencia confluyen muchas personas o muchas voluntades pueden impedir una ruptura. Así como nadie tiene el poder, nadie tiene toda la responsabilidad.

La salida de Vidal

-¿Lo decepcionó la decisión de Vidal de volver a la Ciudad?

-Todo hubiera sido más fácil si ella era candidata, pero es una decisión personal. Ahora, lo importante es qué piensan los porteños.

-¿Está conforme con la explicación de Vidal?

-No.

-¿Debe explicar más?

-No. A mí no me tiene que explicar nada.

-¿Va a pagar un costo? Usted dice “lo importante es qué piensan los porteños”.

-No sé si va a pagar un costo. Puedo decirte que hubiera sido mucho más fácil que si ella hubiera sido candidata acá. Ahora también ser candidato requiere mucha decisión personal y estar en sintonía con la tarea. Ella tomó una decisión, ¿quién soy yo para juzgarla? Como fuerza política, lo importante es qué piensan los porteños.

-¿La salida de Vidal y la interna de Pro provocaron la irrupción de Manes? ¿La UCR se animó porque ella dejó el lugar vacío?

-Puede ser. Hay algunas leyes de la física que se aplican bastante en política: el vacío es condición previa al lleno. Hubo un vacío. Si ella hubiera seguido, ese vacío no hubiera existido, pero, tal vez, Manes igual hubiera sido candidato. A Manes se lo invitó a participar muchas veces. No es que recién irrumpe. Nuestro propio espacio lo fue a buscar en 2017. Con lo cual, no nos podemos enojar porque él quiera ser candidato cuando lo fuimos a buscar en el pasado. Hay un poco de esquizofrenia en algunos nuestros. Ahora se enojan por lo que antes les hubiera gustado.

Jorge Macri dice que Vidal decidió que Monzó no estuviera en la mesa de JxC en Buenos Aires

-¿A Manes lo trataron mal en Pro por su decisión de no competir en 2017?

-No sé. No me lo dijo a mí.

-¿Le parece un buen candidato para la provincia?

-Pro siempre fue un vehículo de participación para gente que no venía haciendo política. Si hice de eso una cultura, ¿cómo me va a molestar que la UCR lo haya logrado con Manes? Es una muy buena noticia.

-¿Santilli puede tener ventaja sobre Manes en el conurbano?

-¿Qué tienen en común La Lucila con Ramos Mejía? El conurbano es tan grande y diverso, hay tantas realidades. Está abierta la competencia. Va a ser muy pareja y, por eso, también prefiero evitarla. Estamos discutiendo cosas poco relevantes. Y estamos trasladándole a la gente una decisión porque la política no se puso de acuerdo. La gente tiene esa capacidad, pero una PASO provincial es una gran oportunidad para que el kirchnerismo juegue en nuestras diferencias.

-¿Larreta queda como el líder del espacio después de elegir los candidatos?

-Creo que nuestro espacio político maduró. Pasó de ser un espacio unipersonal a uno plural. De acá en más siempre en nuestra fuerza habrá múltiples liderazgos. Fue convocado por una única persona a un único proyecto. Hoy ya no es más de uno solo, por suerte. En algunos momentos toman más notoriedad, pero nadie desaparece. No creo en esa lógica de dar vuelta la página y jubilar a nadie.

-¿Larreta lo quiere jubilar a Macri?

-No, nunca lo escuché de él, sí de otros. Que después corrigieron también. Todos podemos cometer un error en una declaración y después lo corregimos.

-¿Larreta es responsable de que Joaquín de la Torre haya arreglado con Manes? El exministro de Vidal dijo que el alcalde entró a las patadas en la provincia.

-Da buenos títulos Joaquín. Para mí lo importante es que Joaquín es parte del equipo, en la lista que esté. Es de los dos o tres dirigentes que más entiende, comprende y ama a esta provincia. Y no me imagino la construcción de un espacio político sin él, Maxi Abad o Monzó, con todas las diferencias que tenía.

-¿Monzó? Usted decía que no estaba en JxC y que tenía las puertas cerradas

-No. Yo decía que Vidal armó una mesa de JxC en la provincia y Monzó no estaba. Fue una decisión de ella, no mía.

-¿Monzó estaba afuera de JxC en la provincia por decisión de Vidal?

-Vidal armó una mesa y dijo: “Los peronistas que me representan son De la Torre y Manuel Passaglia”. No dijo Monzó. Tengo mis diferencias con Emilio, pero no hay ninguna duda que es bonaerense, sabe y entiende.

-¿Le sorprendió que acordara con Manes?

-No. Es bueno que esté.

-¿Vidal cometió muchos errores en el armado en la provincia?

-Desde el 2017 en adelante, nuestro espacio cometió un error parecido en la Nación y en la provincia: cerrarse. Los intendentes que ganamos no lo hicimos y reelegimos con una lista que perdió.

-¿Quién fue responsable de eso?

-No sé. No fui jefe de campaña en 2019.

-¿Cuál es el mensaje que deben enviar a la sociedad en la campaña?

-El primer desafío que tenemos es estar a la altura del nombre que vamos a llevar: Juntos.