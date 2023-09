escuchar

El dirigente social Juan Grabois apuntó este lunes contra Patricia Bullrich y Javier Milei, a través de un provocador mensaje en su cuenta de Twitter, luego de mantener un encuentro junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y la legisladora Ofelia Fernández en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El encuentro fue “una mateada” que se realizó a las 17 en el Predio Ex Bim3, ubicado en las calles 120 y 52 de La Plata, según se informó desde ese espacio a través de las redes sociales. “Cuando la cosa está dificil, nada de deprimirse ni andar pasando factura: ahora cada uno a sacar su termo y su mate, en la fábrica, en la oficina, la universidad, el negocio, la plaza, el barrio, el club, la mesa familiar y a convencer para construir la victoria de Unión por la Patria. No es por un partido, no es por un candidato. Es por Argentina”, expresó el líder de Patria Grande frente a cientos de estudiantes.

El mensaje que compartió Grabois en sus redes fue parte del encuentro en el que apuntó también contra los principales referentes de la oposición. “Vamos a frenar a Pepita la Pistolera Bullrich de Galimba, al Falso Profeta Milei de Villarruel-Videla y sus proyectos de destrucción del Estado argentino desde abajo, con la fuerza de la gente, la juventud, con esperanza en una Argentina Humana, Justa y Soberana, sin vender soluciones mágicas, pero reafirmando el compromiso a seguir caminando firmes junto al pueblo hasta que nuestro país nos dé a todos las condiciones para ser felices”, dijo Grabois.

El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria compartió junto a su mensaje dos fotos de la jornada en la Universidad de La Plata. El mismo posteo recibió más de mil “Me gusta” y fue compartido por los usuarios de Twitter.

Kicillof anunció que cumplirá con el bono que pidió Massa

Este lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que cubrirá los $60.000 de suma fija que estableció el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa. Y anunció que lo hará con un incremento salarial extra a los estatales, más el pago este mes de $30.000 de bono. En paralelo, habilitó un fondo de $4000 millones para los municipios que necesiten auxilio para pagar la suma fija, que deberán reintegrar los aportes que reciban. El gobierno provincial no preveía una asistencia generalizada a los intendentes.

El gobierno bonaerense informó que decidió “adicionar un 10% al aumento salarial que ya estaba pautado para los haberes de septiembre, completando un 25% en promedio para los trabajadores provinciales”. Agregó que, “para aquellos casos en los que el mencionado incremento salarial no alcance los $30.000 netos, la Provincia asegurará ese monto como piso de aumento”.

Además del aumento salarial, que se efectivizará en octubre, se pagará “una suma fija no remunerativa en septiembre a quienes hayan percibido haberes en agosto por menos de $400.000″. Será de $30.000. Con esos dos ítems, cubrirá los $60.000 de suma fija. También habrá “un bono de $30.000 en septiembre para los jubilados que perciban haberes por menos de $120.000″.

