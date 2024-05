Juan Grabois cargó contra Ramiro Marra: “Poné 100 latitas de atún en comedores”

Escuchar

El líder de Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a cargar contra el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra con críticas al Gobierno y haciendo referencia al cruce que mantuvieron en redes sociales esta semana acerca de una carta documento que le envió el dirigente social a Marra. “ Le voy a dar la posibilidad al salame ese de poner 100 latitas de atún para los comedores que su gobierno infame destruyó, mientas destruye la posibilidad de la gente de comprar la comida en el supermercado ”, indicó.

Entrevistado en la pantalla de C5N, Grabois planteó que la administración de Javier Milei lleva a cabo un “plan de miseria elaborado, claramente organizado” por el que “se cagan de risa del pueblo”. “Van a hacer un pase de ilusionista en dos o tres meses. Están diciendo ‘deflación, deflación’ y claro si a la leche la subieron de $400 a $1200 y la van a bajar $1150″, cuestionó.

En ese sentido, disparó contra las acusaciones que surgieron sobre él en los últimos meses: “A mi me pueden hacer 27 causas en Comodoro Py que me las paso por las terlipes. Que le caigan a Stornelli, Marijuan y a todos esos degradados que tienen ahí y que hagan lo que tengan que hacer. Como dirigencia hay que plantearle a nuestra gente que hay que perderles el miedo, porque si les dejás aire, los tipos avanzan”.

En ese sentido, Grabois cuestionó las políticas económicas del Gobierno e insistió con la necesidad de un “levantamiento”. “A cualquiera que levante la cabeza lo ponen en el foco. Lo que planteo a los ciudadanos es a levantarse contra el gobierno de hambre y miseria”.

De la misma forma, criticó al bloque de diputados y senadores de Tucumán que en la Cámara baja votaron a favor del proyecto de Ley Bases, y que en la Cámara alta, según contó, también votarían de forma positiva. Habló de traidores a la patria. “Hay dos personas: una que conozco y otra que no, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. No me parece un mal tipo Jalil. Pero Jaldo le está diciendo a los senadores que voten a favor. Loco, entraron por Unión por la Patria. No se puede ser venden patria. Estás vendiendo a tu madre”, manifestó.

“Entiendo al tipejo que nos gobierna que tiene un problema freudiano, que quiere matar al Estado como si fuera su padre, pero estos entraron por Unión por la Patria… ¿Pacto del 25 de Mayo de qué?”.

Asimismo, sostuvo: “Hay que garantizar que se rechace la ley. Es algo muy abstracto para las mayorías. Nadie entiende. Es muy difícil y no tiene un impacto al otro día. La política está para rechazar sino le dan la razón”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION