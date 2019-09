El radicalismo celebró la victoria de Rodolfo Suarez en la elección de Mendoza

Martín Lousteau junto a Julio Cobos Crédito: Marcelo Aguilar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019 • 21:18

El radical Rodolfo Suarez se impuso en las elecciones en Mendoza, y sucederá a Alfredo Cornejo en la gobernación de la provincia. Luego de que el kirchnermo haya reconocido la derrota, el radicalismo celebró el triunfo. Uno de ellos fue Martín Lousteau, quien al hablar con los medios, dijo: "Para mí, Alfredo Cornejo es el mejor gobernador de la Argentina".

El candidato a senador por Juntos Por El Cambio viajó a Mendoza después de la marcha del "Sí se puede" que se realizó ayer en Barrancas de Belgrano. "Estamos esperando los resultados pero soy optimista. Además, ya tenemos declaraciones del otro lado admitiendo el triunfo de Suarez", dijo.

Para Lousteau, este resultado valida el trabajo de Cornejo. "Era una provincia que estaba desordenada durante mucho tiempo, fue ordenada y empezó a resolver los problemas. Creo que la gente validó la vocación de gobernar, de resolver problemas y de devolverle el Estado a la gente". Así, al comparar las similitudes de la gestión de Cornejo con la de Ciudad de Buenos Aires, señaló: "Los gobiernos que hacen bien las cosas son validados en las urnas".

Al ser consultado sobre si a Suarez lo favoreció el hecho de que se hayan desdoblado las elecciones. "Creo que es sumamente importante que cada distrito del país tenga la libertad y la tranquilidad de poder votar a los gobiernos que hacen bien las cosas", consideró. Y añadió: "Suarez ganó por la gestión de Cornejo y por su gestión".

Por su parte, el diputado Mario Negri reconoció que los triunfos "siempre dan aire". Y cuestionó: "Lo llamativo es que el kirchnerismo, salvo Cristina que fue la única que no alcanzó a ir, hizo una reunión con 15 gobernadores dando el apoyo, con lo cual pretendió nacionalizar una elección que estaba en la provincia".

Así dijo que, si bien no hay resultados oficiales, se espera un resultado "contundente". "Eso les indica que uno no hace lo que quiere. La gente distingue y eso ha sucedido en Mendoza. No hay que confundirse, esto no garantiza un resultado nacional pero es gente que pertenece a nuestro espacio, particularmente a mi partido, y es un aporte significativo en el clima que se está viviendo en la Argentina". Para él, es importante que se trate esta elección con responsabilidad, humildad y "sin sobreactuaciones".

Según enfatizó, Anabel Sagasti es "del corazón del kirchnerismo". "Creo que tienen que sacar conclusiones. Hay que conocer el país", señaló. Y añadió: "Cambiemos hizo una elección donde puso en la cresta de la ola la gestión de la provincia y del municipio, y los mendocinos miran eso. Entonces, la gente no va a cambiar la voluntad por más de que usted le caiga con 10 gobernadores, baje con 20 aviones y haya ganado las PASO por una diferencia significativa, aunque falte la otra elección".

Y siguió: "Después de las PASO eligieron un camino de avasallamiento pensando que había un mecanismo antiguo de adhesión política.