Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a LA NACION.
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
Bullrich aseguró que el Gobierno va a modificar el artículo de las licencias por enfermedad
La senadora nacional Patricia Bullrich adelantó este domingo por la noche que el Gobierno analiza introducir cambios en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral, vinculada al régimen de licencias por enfermedad y que fue motivo de críticas por la reducción salarial prevista para quienes se ausenten por motivos de salud y con el objetivo de avanzar con la aprobación.
Según explicó la presidenta del bloque de LLA, los cambios apuntarían únicamente a enfermedades “severas, degenerativas” y “fehacientemente comprobables”, con el objetivo de que esos trabajadores mantengan el cobro íntegro de sus haberes. En ese sentido, sostuvo que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, al justificar la necesidad de controles más estrictos.
