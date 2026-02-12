Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cómo comprar las entradas

La ansiada Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en Mendoza ya habilitó la venta de entradas, un paso fundamental para quienes deseen ser parte de este tradicional evento que celebra la cosecha y el “vino nuevo”. Desde el jueves 12 de febrero, los interesados pueden adquirir sus tickets de forma online a través del portal Entradaweb.

Es crucial destacar que, una vez realizada la compra digital, será indispensable efectuar el canje por la entrada física. Este proceso estará disponible a partir del lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo. Los puntos específicos para la retirada de las entradas físicas serán informados próximamente por la organización.

Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos serán los protagonistas de la Vendimia 2026 Instagram

En cuanto al paso a paso a seguir una vez dentro del portal Entradaweb, primero se deberá seleccionar la fecha a la que se desea asistir, es decir domingo 8, lunes 9 o martes 10 de marzo, ya que el sábado 7 está agotado. Luego de elegir la opción preferida, hay cuatro etapas hasta la adquisición definitiva de los tickets:

Comienza la compra.

Agrega lugares.

Ingresa tus datos (DNI, nombre, mail, teléfono).

(DNI, nombre, mail, teléfono). Realiza el pago (débito, crédito, MercadoPago o MODO).

Todos los precios de las entradas

Los precios de las entradas varían significativamente según la fecha y el sector elegido, donde incluso hay diferencias para residentes mendocinos y visitantes de otras provincias o extranjeros. Para el Acto Central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, los valores son los siguientes:

Mendocinos : Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).

: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000). Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).

El Acto Central se celebrará en el Teatro Griego Frank Romero Day Festivalear

La repetición del Acto Central, programada para el domingo 8 de marzo, contará con la esperada presentación de Luciano Pereyra. Para esta noche, los precios de las entradas son:

Mendocinos : Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).

: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000). Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).

Luciano Pereyra será la figura de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las noches dedicadas a los shows musicales, que no diferencian precios por origen, tendrán lugar el lunes 9 y martes 10 de marzo. La primera contará con la actuación del “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo, mientras que la segunda tendrá a Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Los valores son:

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

El Chaqueño Palavecino y Abel Pintos serán las figuras de la tercera y cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Para quienes deseen asistir a ambas noches de shows (lunes y martes), existe una opción de abono con los siguientes precios:

Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 incluye la opción de adquirir un abono Entradaweb