El rector de la UBA dijo que el Gobierno ofreció un aporte de 70% para “desactivar” la marcha

El Gobierno aseguró el jueves por la noche que había llegado a un entendimiento con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en 70%, pero desde las universidades salieron a desmentir ese supuesto acuerdo. Este viernes el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, consideró que fue un intento de la gestión de Javier Milei para desactivar la marcha de protesta planeada para el próximo martes 23, aunque aclaró que la medida de fuerza sigue firme. “Está recontra confirmada”, aseveró.

Ese 70% que anunciaron desde el Ministerio de Capital Humano se sumaría a otro 70% que se había pautado en marzo y que, según el rector, todavía no llegó a las arcas universitarias.

“Fue una oferta de la Secretaría de Educación, la idea es desactivar la marcha del día martes”, aseguró este viernes Gelpi, que acotó en esa línea: “Ellos lo que están buscando es desactivar la marcha, pero no se suspende, categóricamente no se suspende, está recontra confirmada ”. Esa medida que partió desde las facultades y del frente sindical de las universidades nacionales nucleará a alumnos y docentes para quejarse por la homologación del presupuesto 2023 para 2024, con licuación y recorte de giros. Asimismo, hay sectores disidentes a la administración de Milei que se plegaron a la convocatoria, como la CGT y, en las últimas horas, el Partido Justicialista (PJ).

“Fue una oferta que debe ser tratada por el CIN, el Gobierno no puede decidir por sí solo”, planteó también el rector de la UBA. Sin embargo contó que después del comunicado habló “en buenos términos” con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien le comentó que podría darse un encuentro el miércoles posterior a la movilización para ver si efectivamente el CIN apoya el desembolso de ese porcentaje. “Aún con este 70%, que tenemos un 140%, estamos muy por debajo de la inflación. Si se mejora es un buen gesto, permite seguir dialogando, pero no arregla todo el problema”, expresó.

Asimismo, Gelpi sostuvo que todavía no les depositaron los fondos correspondientes al primer 70%, de marzo. “Todavía no llegó, el primero no llegó. Según dicen va a llegar la semana que viene o la otra. En las cuentas de las universidades no está. Con todo respeto por la subsecretaría, la verdad es que nos vienen diciendo ‘la semana que viene’ y no llega nada. Sobre ese 70%, anunciaron en forma unidireccional otro 70% que llegaría en mayo”, reveló.

Por otra parte, confirmó que debido a la emergencia presupuestaria que resolvieron en la UBA decidieron hacer recortes en los gastos de luz y gas de las facultades. “Hemos apagado luces de los lugares comunes y donde están los ascensores estamos usando menos; estamos con una limitación muy grande. Las facturas están entre tres y cinco veces más elevadas de lo que venían llegando, es muy preocupante”, expresó.

Comentó además, en medio de las tensiones con la Casa Rosada, que por una determinación de la Constitución Nacional las universidades no pueden ser auditadas por el Poder Ejecutivo.

Además, negó que en las casas de estudio haya adoctrinamiento, como asegura el Presidente. “Con respecto al adoctrinamiento, con todo respeto, es ridículo. En la UBA somos muy grandes, con 13 facultades muy heterogéneas. En las elecciones de docentes, profesores y graduados hay agrupaciones de derecha, de izquierda y de centro. Me gustaría que alguien del Gobierno me explique cómo es posible adoctrinar a 300 mil alumnos y 13 facultades. Si usted me dice un profesor, en tal facultad, que tiene 20 alumnos y los adoctrina, eso no se puede evitar. Pero de ahí a que la universidad adoctrine, es ridículo”, expresó.

