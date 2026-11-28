Luego de una reunión del Consejo Interministerial Conjunto, presidido por el primer ministro, Andy Burnham, que duró cuatro días, el gobierno británico difundió un extenso documento, dedicado específicamente a cuestiones de seguridad. En el Capítulo 8, Londres reafirmó su compromiso de defender la soberanía que reivindica sobre estos territorios frente a amenazas externas y destaca las medidas económicas impulsadas por el gobierno argentino sobre Malvinas: “Las amenazas a los territorios de ultramar se consideran una amenaza para el Reino Unido”, establece el comunicado.

Así, el gobierno británico incluyó expresamente lo que denomina “coerción económica argentina” contra las Islas Malvinas, al referirse a las amenazas externas contempladas en su política de seguridad nacional para los territorios que administra en ultramar. Sin mencionar represalias militares u otro tipo de sanción, la redacción fue muy cuidadosa con ese tema, pero en el documento se calificó como “una amenaza externa las acciones económicas argentinas contra la población de las Islas Malvinas”. Nunca, desde 1982, la pelea diplomática había escalado de tal manera.

Plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

Esta vez el Reino Unido fue más enfático que en ocasiones anteriores: “Las amenazas a los territorios de ultramar se consideran una amenaza para el Reino Unido”, dijo. Sin lugar a segundas interpretaciones, según lo señala el comunicado interministerial, deciden alinear esta postura con la Carta de Vinculación publicada por Londres el pasado 24 de septiembre, mediante la cual el Reino Unido dispuso tratar a los territorios de ultramar como parte integrante del territorio nacional británico “a los efectos de su aparato militar y de defensa”.

De hecho, esta semana se conoció que destinaron 18 millones de libras esterlinas más al presupuesto de Defensa de esos territorios. Sin aclarar, qué parte de ese presupuesto será consignado a las Islas Malvinas.

En 2025 ya había hablado de esto el mismo Consejo de Gobierno, pero en líneas generales como lo hace con todos sus territorios de ultramar y nunca había detallado, como lo hizo ahora, identificando expresamente las acciones económicas argentinas contra Malvinas dentro de esa categoría, en un momento donde, en la Argentina, se tramitan 60 expedientes contra empresas que trabajan directa o indirectamente en el proyecto petrolero de Sea Lion.

Además, en septiembre pasado, el Gobierno argentino modificó mediante el decreto 868/2026 los mecanismos de aplicación de la ley de hidrocarburos, agregando nuevas condiciones para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre ellos prohibir y sancionar a empresas que trabajen directa o indirectamente con la extracción de petróleo offshore en mares argentinos, muchas de ellas de capitales británicos. La respuesta del gobierno de Andy Burnham fue “proteger y cuidar” con legislación británica para evitar empresas británicas tengan que cumplir disposiciones argentinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo

El pronunciamiento del Consejo Ministerial Conjunto funciona también como un mensaje de presión política en la víspera de la audiencia de este sábado, a las 8, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de a conocer su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para paralizar toda actividad extractiva en Sea Lion.

Esta semana, en una entrevista radial, el canciller Pablo Quirno adelantó los posibles escenarios que podría determinar el fallo de Hamburgo. Respecto al alcance del dictamen, Quirno detalló que “el tribunal podría aceptar total o parcialmente las medidas solicitadas y suspender los proyectos petroleros. La otra opción, señaló, es que “el organismo considere que no tiene competencia para intervenir en esta instancia.

“En el primer caso, obviamente, vamos a estar muy contentos. En el caso de que considere que no tiene competencia, es una decisión procesal. Y es importante destacar que no va a ser un pronunciamiento sobre los derechos de las partes ni sobre la soberanía”, aclaró el canciller.