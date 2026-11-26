SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi un año de haber renunciado a su banca en el Senado en diciembre de 2025, la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) acudió a la Justicia Electoral buscando sentar un precedente vinculante que le garantice asumir en caso de competir y resultar electa en 2027.

La diputada rionegrina promovió una acción de amparo contra el Congreso de la Nación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. El escrito de 59 páginas, patrocinado por el abogado constitucionalista Carlos José Laplacette, busca una declaración judicial con efectos vinculantes que delimite las facultades parlamentarias contempladas en los artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional.