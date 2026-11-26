Sesión en la Cámara de Diputados y de Senadores, hoy, EN VIVO: Presupuesto 2027, reforma electoral y ley de ludopatía
El minuto a minuto de las votaciones en el Congreso de la Nación, los discursos de los legisladores y todas las repercusiones
Los principales temas en las sesiones simultáneas en el Congreso
- Cámara de Diputados:
- Se votará el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno
- Se debatirán las modificaciones planteadas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
- Se tratará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA).
- Cámara de Senadores:
- Se debatirá la reforma electoral, centrada en la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y cambios vinculados a la Boleta Única de Papel y la veda electoral.
- Tratamiento del proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.
Juego online: basta ya de dilaciones
¿Cuántas más voces deberán alzarse para que el proyecto de regulación del juego online sea ley? ¿Cuántas más familias destruidas deberá sumar nuestro país para que la conciencia se traduzca en límites inmediatos a una voraz epidemia que se extiende? ¿Cuántas vidas hipotecadas seguirán siendo arrastradas al abismo si la sanción sigue postergada?
Tras la presión de la Iglesia, oficialismo y oposición acordaron avanzar con la ley contra la ludopatía
Apunto de perder estado parlamentario, el proyecto de prevención de la ludopatía encontró una salida política. Después de casi dos años de dilaciones y al calor de las presiones cruzadas de la Iglesia, las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales, Patricia Bullrich y José Mayans acordaron este miércoles avanzar con la sanción del texto aprobado por Diputados.
“No podremos funcionar”: la fuerte advertencia de los rectores al Congreso por el presupuesto 2027
En una carta abierta dirigida a diputados y senadores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a advertir que las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año si el Congreso aprueba el Presupuesto 2027 sin incorporar los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
La libertaria Lorena Villaverde presentó un amparo contra el Congreso y anunció que quiere volver a ser candidata en 2027
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi un año de haber renunciado a su banca en el Senado en diciembre de 2025, la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) acudió a la Justicia Electoral buscando sentar un precedente vinculante que le garantice asumir en caso de competir y resultar electa en 2027.
La diputada rionegrina promovió una acción de amparo contra el Congreso de la Nación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. El escrito de 59 páginas, patrocinado por el abogado constitucionalista Carlos José Laplacette, busca una declaración judicial con efectos vinculantes que delimite las facultades parlamentarias contempladas en los artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional.
Más leídas de Política
- 1
- 2
Bullrich, sobre la posible reelección de Milei: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028″
- 3
Las reacciones del arco político al enfrentamiento entre la policía y vecinos de Caballito tras el retiro del deck de un comerciante
- 4
Horacio Verbitsky fue indagado en la causa por el Vacunatorio VIP y se defendió de las acusaciones